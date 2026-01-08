8 نصائح من الكهرباء للتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية

18 حجم الخط

جدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك نصائحه للمواطنين للترشيد في استهلاك الكهرباء والتوفير في فاتورة الاستهلاك الشهرية وقت استخدام ثلاجات الكهرباء.

نصائح التوفير في فاتورة الكهرباء الشهرية وقت استخدام الثلاجات الكهربائية

وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

ترتيب المواد الغذائية داخل الثلاجة بشكل يسمح بتوزيع الهواء البارد بسهولة

فتح باب الثلاجة عند الحاجة فقط، ولأقصر مدة ممكنة للحفاظ على استقرار درجة الحرارة وتجنب زيادة استهلاك الكهرباء.

ضبط درجة حرارة الثلاجة على المستوى المتوسط باعتباره الأنسب للحفاظ على جودة الطعام وترشيد استهلاك الطاقة

تنظيف شبكة التهوية الخلفية من الأتربة بانتظام لتحسين أداء الضاغط وتقليل استهلاك الكهرباء

إزالة الثلج المتراكم داخل الثلاجة بشكل دوري، إذ إن تراكمه يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء

ترك مسافة خلف الثلاجة تتراوح بين 10 و15 سم لضمان تهوية جيدة لأنابيب التبريد والضاغط، بالإضافة إلى ترك مسافة جانبية لا تقل عن 5 سم من كل جهة.

الحرص على إغلاق باب الثلاجة بإحكام، مع التأكد من سلامة الإطار العازل لمنع تسرب البرودة إلى الخارج أو دخول الهواء الساخن إلى الداخل.

تجنب وضع الأطعمة الساخنة داخل الثلاجة، وتركها حتى تبرد تمامًا قبل التبريد.

وأكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن عدادات الكهرباء الكودية والتي تم تركيبها بعد يوم 27 أغسطس 2025 جميعها تعمل وفقة لشريحة موحدة بسعر 223 قرشًا، وهي سعر شريحة البيع للانتاج والمقررة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

اختلاف أسعار شرائح الكهرباء باختلاف العدادات

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن الاختلاف في أسعار شرائح الكهرباء يكون في العدادات الكودية والعدادات مسبوقة الدفع، مشيرة إلى أن العدادات الكودية الموجودة في المباني والعقارات المخالفة، والتي لم يصدر بحقها قرارات بالإزالة أو التصالح يتم محاسبتها بشريحة موحدة وهيا 223 قرشا وهي سعر التكلفة لإنتاج التيار، مشيرا إلى أن تلك العدادات تعمل بشريحة موحدة ولا تعود إلي الشريحة الأولي مثل العدادات مسبوقة الدفع مع بداية الشهور الميلادية.

