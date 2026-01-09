الجمعة 09 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط سائق تطبيق نقل ذكي لتحرشه براكبة في التجمع الأول

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بعد قيامه بالتحرش بإحدى السيدات أثناء توصيلها بالتجمع الأول.

ضبط سائق تطبيق توصيل شهير لتحرشه بركابة في التجمع الأول
ضبط سائق تطبيق توصيل شهير لتحرشه براكبة في التجمع الأول

تفاصيل الواقعة

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من ربة منزل مقيمة بمحافظة القليوبية، أفادت فيه بتعرضها للتحرش من قبل قائد السيارة أثناء توصيلها.

وبإجراء التحريات والفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المستخدمة وضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق.

عقوبة التحرش الجنسي 

وعقوبة التحرش هي الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

ما هو التحرش في القانون؟

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

والتحرش يعتبر شكل من أشكال التفرقة العنصرية والتمييز غير الشرعية بحق الأفراد، وقد يتجلى كشكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو الجنسي أو النفسي والاستئساد على الغير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحرش تطبيقات النقل الذكي التجمع الأول ضبط سائق حماية الركاب الامن العام القاهرة

مواد متعلقة

الداخلية تضبط 10282 مخالفة تموينية تتعلق بحجب السجائر وبيعها بأزيد من السعر

حالة المرور اليوم، سيولة مرورية بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ضبط 65 سلاحا ناريا و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

مصدر أمني ينفي مزاعم إضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام

ضبط صانعة محتوى بالإسكندرية بتهمة نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل

الداخلية تكشف ملابسات التعدي على سائق سيارة أجرة بدمياط

ضبط سائق اصطدم بسيارة مواطنة وفر هاربا بالشرقية

ضبط 12 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول بالقاهرة
ads

الأكثر قراءة

ألونسو لـ"سيميوني": احترام المنافس جزء أساسي من كرة القدم

مطارات دبي تلغي 6 رحلات إلى إيران

موعد مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار بأمم أفريقيا والقنوات الناقلة

نقل شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر (بث مباشر)

سيميوني عن أزمته مع فينسيوس: مش فاكر.. ذاكرتي ضعيفة

قراران جمهوريان وتكليفات حاسمة من السيسي للحكومة ورسائل قوية للمصريين

عاشور: الجامعات المتخصصة تسهم في زيادة فرص التوظيف وتعزيز الابتكار

البيضاء تبدأ من 65 جنيها، سعر الفراخ اليوم الجمعة 9 يناير 2026

خدمات

المزيد

البلاستيك بـ 30 جنيها، أسعار الخردة في مصر اليوم الجمعة

كم تصل مصاريف حساب التوفير السنوية في البنك الزراعي؟

المستندات والخطوات المطلوبة لاستلام قطعة أرض من وزارة الإسكان

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صلاة تحية المسجد أثناء خطبة الجمعة؟ الإفتاء تجيب

في يوم الجمعة، تعرف على بركة وفضل الصلاة على النبي

تفسير رؤية المسجد في المنام وعلاقتها بتولي منصب مهم قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية