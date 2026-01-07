وسط حضور أمني مكثف، إقبال كبير على مترو الأنفاق والقطار الكهربائي في عيد الميلاد

18 حجم الخط

سجلت خطوط مترو الأنفاق والقطار الكهربائي إقبالا كبيرا من المواطنين من بداية اليوم الأربعاء 7 يناير، الموافق لعيد الميلاد المجيد، وخروج الإخوة الأقباط للتنزه والزيارات.

في الوقت نفسه، قامت الشركات المشغلة القطار الكهربائي ومترو الانفاق بالتنسيق مع شرطة النقل لتقديم أفضل خدمة للركاب المترددين على وسائل النقل أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة.

وقامت شرطة النقل والمواصلات بتكثيف تواجدها على الأرصفة وبمحطات القطارات لتأمين الرحلات والتيسير على المواطنين.

وسبق وقررت الشركة المشغلة لـ قطار العاصمة تعديل مواعيد تشغيل القطار اليوم الأربعاء فقط، بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد، وذلك للتيسير على المواطنين أثناء احتفالهم.

وجاء نص إعلان الشركة كما يلي:

بمناسبة إجازة عيد الميلاد المجيد

تغيير مواعيد رحلات قطار العاصمة فقط يوم الأربعاء 7 يناير ليعمل وفقًا لجدول يوم الجمعة.

• جميع الرحلات من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة

كل 15 دقيقة.

• آخر رحلة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة الساعة 10:15 مساءً.

• آخر رحلة من مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور الساعة 10:15 مساءً

