أخبار مصر

عودة حركة مترو الخط الأول إلى طبيعتها بعد انتهاء أعمال شركة المياه

مترو
مترو
قالت مصادر مطلعة بمترو الأنفاق إن شركة مياه القاهرة انتهت من جميع الأعمال والصيانات التي كانت تُجرى على الخط الأول لمترو الأنفاق «المرج – حلوان»، مشيرة إلى عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد أسبوع من تخفيض السرعات.

وكانت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق قد قررت إبطاء حركة القطارات على الخط الأول بشكل مؤقت، كإجراء احترازي لتجنب أي مشكلات فنية قد تنتج عن أعمال الصيانة وتمرير خطوط المياه التي نفذتها شركة مياه القاهرة، خاصة في المسافة الواقعة بين محطتي السيدة زينب والملك الصالح.

وأوضحت الشركة، في بيانات وإذاعات داخلية للمواطنين، أن تلك الأعمال تسببت في حدوث بعض التأخيرات على مدار اليوم، مؤكدة أنه تم إذاعة تنويهات مستمرة للركاب بمحطات الخطين الأول والثاني لإحاطتهم بأسباب التأخير.

سبب تأخير القطارات على الخط الأول

وأشارت شركة المترو إلى أن التأخيرات التي شهدها الخط الأول خلال الأيام الماضية جاءت نتيجة أعمال تمرير خطوط مياه جديدة أسفل مسار المترو، وهو ما استلزم تخفيض السرعات حفاظًا على سلامة التشغيل والركاب.

أعمال تطوير الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى

وفي سياق متصل، تواصل وزارة النقل تنفيذ خطة تطوير شاملة للخط الأول لمترو القاهرة الكبرى من حلوان وحتى محطة المرج الجديدة، نظرًا لمرور سنوات طويلة على تشغيله دون تحديث شامل.

وتشمل أعمال التطوير تحديث محطات الركاب، وتزويدها بأحدث أنظمة الإشارات والتشغيل، إلى جانب تصنيع 55 قطارًا مكيفًا جديدًا للعمل على الخط الأول، بهدف رفع كفاءة الخدمة واستيعاب أعداد أكبر من الركاب. ويتم تصنيع القطارات الجديدة بمصنع شركة «ألستوم» بمدينة فالنسيان الفرنسية، تمهيدًا لتشغيلها تجريبيًا على الخط خلال الفترة المقبلة. 

