بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ خطى المونوريل بالقاهرة والجيزة

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 5 (تابع)، الصادر في 6 يناير 2026، قرار جديد لوزارة النقل، رقم 795 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية الأراضي والعقارات لتنفيذ مشروع خطي مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.

ونص قرار وزارة النقل على "نزع ملكية الأراضي والعقارات، الواردة من مديرية المساحة بالجيزة في نطاق محافظة الجيزة، الصادر بـشأنها قـرار رئيس مجلس الوزراء رقم 455 لسنة 2023، بإضافة بعـض مسطحات الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خطي مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، إلى أعمال المنفعة العامة"

ونشرت جريدة الوقائع المصرية كشوف بأسماء ملاك الأراضي والعقارات، التي سيتم نزع الملكية منهم، وذلك لتنفيذ مشروع خطي مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)، ومونوريل غرب النيل (السادس من أكتوبر) بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة.





