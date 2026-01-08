النقل: تشكيل لجنة فنية لفحص حالة الرصف بوصلة السنانية بدمياط

18 حجم الخط

أصدرت وزارة النقل بيانا أشارت فيه إلى رصد أحد الفيديوهات التي تتضمن شكوى أحد المواطنين من سوء حالة الرصف بوصلة السنانية بالمسافة من مفارق كوبري دمياط وحتى نقطة مرور السنانية.

استجابة سريعة لشكوى أحد المواطنين من سوء حالة الرصف

وأكدت الوزارة في بيانها الاستجابة السريعة لهذه الشكوى، حيث وجه الفريق المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتشكيل لجنة فنية لفحص حالة الرصف بوصلة السنانية بالمسافة من مفارق كوبري دمياط وحتى نقطة مرور السنانية، وذلك فور ورود شكاوى المواطنين من سوء حالة الرصف بالمنطقة محل الشكوى.

وتبين أنه بفحص وتقييم حالة الرصف بالقطاع محل الشكوى وجود تخدد وبعض الحفر وعدم استواء وخشونة في سطح على الرصف بالاتجاه الأيسر للطريق ( اتجاه شربين ) بطول حوالي 30 مترا، ويرجع السبب الرئيسي لسوء حالة الرصف بهذا القطاع من الطريق الى عدم اكتمال القطاع الانشائي للطريق وعدم تنفيذ طبقة الرصف السطحية في حينه وذلك نظرا لندرة خام البيتومين اثناء تنفيذ الأعمال وكذلك سير الشاحنات بحمولات زائدة على الطريق بالإضافة إلى هطول الأمطار بكثافة بهذه المنطقة.

وعلى الفور قامت الهيئة العامة للطرق والكباري بتكليف شركة متخصصة في أعمال تنفيذ الطرق، وذلك لصيانة سطح الرصف واستكمال القطاع الإنشائي للطريق وفقا للمواصفات والاشتراطات الهندسية وذلك لعدم التأثير على حركة المرور بمدينة دمياط وزيادة الأمان والسلامة المرورية على هذا القطاع من الطريق وتم الانتهاء من كافة الأعمال بما يضمن سلامة المركبات والأفراد.

وأكدت الوزارة في بيانها على ترحيبها بالنقد البناء الذي يهدف إلى الصالح العام مناشدة السادة المواطنين بسرعة إرسال الشكاوى والمقترحات الخاصة بقطاع الطرق والكباري على الأرقام التي خصصتها الهيئة العامة للطرق والكباري وهي (الخط الساخن رقم 19487 - متاح خدمة واتس آب على رقم 01207255273 والذي يمكن من خلاله إرسال صور وفيديوهات شكاوى ومقترحات المواطنين) وذلك لسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري.

