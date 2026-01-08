الخميس 08 يناير 2026
أخبار مصر

ميناء سفاجا يستقبل 33 ألف طن فحم بترولي أخضر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة  موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ (10) سفن وتم تداول (55000) طن بضائع و(1073) شاحنة و(198) سيارة. 

وصول 33 ألف طن فحم بترولي اخضر لميناء سفاجا

 شملت حركة الواردات (40000) طن بضائع و(688) شاحنة و(181) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (15000) طن بضائع و(385) شاحنة و(17) سيارة.

ويستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينة manta omer وعلى متنها 33 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم والسفينتين Poseidon Express وأمل، بينما تغادر ثلاث سفن  هى Alcudia Express، Pan LiLi والحرية، فيما استقل الميناء  أمس ثلاث سفن  هي RACOON، PELAGOS Express والحرية.

شهد ميناء نويبع تداول (2100) طن بضائع و(143) شاحنة من خلال رحلات مكوكية للسفينتين الحسين، سينا. 

سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1800 راكب. 
 

استراتيجية نحو تعزيز دور الموانئ المصرية في التجارة العالمي

 من ناحية أخرى نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلالها الضوء على فوز مصر بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية 2026/ 2027، في خطوة استراتيجية نحو تعزيز دور المواني المصرية في التجارة العالمي.

يأتي هذا الفوز استمرارًا لحضور مصر الفاعل داخل المنظومة البحرية العالمية، وتطور قدراتها في دعم سلامة وكفاءة النقل البحري، إذ يمثل تتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ خطة شاملة لتطوير المواني المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز تنافسية منظومة النقل البحري، ويدعم مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، في ظل طفرة تنموية غير مسبوقة شهدها قطاع النقل البحري خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس بدوره تنامي الثقة الدولية في الدور الملاحي المصري.

المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الواردات حركة الصادرات المنظمة البحرية الدولية النقل البحرى الموانئ المصرية المنظومة البحرية العالمية

الجريدة الرسمية