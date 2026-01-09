الجمعة 09 يناير 2026
حوادث

إصابة 4 فتيات بالتسمم داخل سكن طلبه بحي الكوثر في سوهاج

أصيب 4 طالبات بتسمم عقب تناولهن وجبة طعام جبنة ولانشون فاسدة داخل سكن طلبه خاص بحى الكوثر بمحافظة سوهاج وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج اللازم.

 

أصابة 4 طالبات بتسمم داخل سكن طلبه بحى الكوثر بسوهاج 

كانت الاجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج العام بوصول 4 طالبات بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة جبنة ولانشون فاسدة داخل سكن طلبه بحى الكوثر. 
 

ونتج عن ذلك اصابة كلا من ايمان بسيونى راغب طالبه بمعهد فنى صحى ٢٠عاما مصابه بقئ وألم بالبطن وايمان ممتاز فاروق  طالبه بمعهد خدمة اجتماعية ١٩عاما مصابه بقئ وألم بالبطن واروى محمد عيد طالبه بمعهد خدمة اجتماعية 18 عاما مصابه غثيان والم بالبطن  وزينب احمد على ٢٠عاما مصابه غثيان والم بالبطن الحالات تعانى من إعياء وقيء، إدعاء تناول طعام فاسد وتم تحويلهن لمستشفى سوهاج العام  مما نتج عنه إصابتهن ونفوا الشبهة الجنائية.

 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف. 

تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

محافظ سوهاج يتابع مقترح التطوير التنفيذي لشارع المحطة وفق الهوية البصرية

وكيل الزراعة بسوهاج: بدء توزيع الأسمدة على المزارعين للموسم الشتوي

محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان

للقضاء على قوائم الانتظار، إجراء 20 جراحة دقيقة للقنوات الدمعية بمستشفي سوهاج الجامعي

حبس ربة منزل ونجلتها بتهمة قتل سيدة مسنة في سوهاج

محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم بعيد الميلاد
الجريدة الرسمية