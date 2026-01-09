إصابة 4 فتيات بالتسمم داخل سكن طلبه بحي الكوثر في سوهاج

18 حجم الخط

أصيب 4 طالبات بتسمم عقب تناولهن وجبة طعام جبنة ولانشون فاسدة داخل سكن طلبه خاص بحى الكوثر بمحافظة سوهاج وتم نقلهم لمستشفى سوهاج العام لتلقى العلاج اللازم.

أصابة 4 طالبات بتسمم داخل سكن طلبه بحى الكوثر بسوهاج

كانت الاجهزة الامنية بسوهاج تلقت بلاغا من مستشفى سوهاج العام بوصول 4 طالبات بحالة تسمم عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة جبنة ولانشون فاسدة داخل سكن طلبه بحى الكوثر.



ونتج عن ذلك اصابة كلا من ايمان بسيونى راغب طالبه بمعهد فنى صحى ٢٠عاما مصابه بقئ وألم بالبطن وايمان ممتاز فاروق طالبه بمعهد خدمة اجتماعية ١٩عاما مصابه بقئ وألم بالبطن واروى محمد عيد طالبه بمعهد خدمة اجتماعية 18 عاما مصابه غثيان والم بالبطن وزينب احمد على ٢٠عاما مصابه غثيان والم بالبطن الحالات تعانى من إعياء وقيء، إدعاء تناول طعام فاسد وتم تحويلهن لمستشفى سوهاج العام مما نتج عنه إصابتهن ونفوا الشبهة الجنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.

