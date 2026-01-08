الخميس 08 يناير 2026
للقضاء على قوائم الانتظار، إجراء 20 جراحة دقيقة للقنوات الدمعية بمستشفي سوهاج الجامعي

نظم قسم طب وجراحة العيون بمستشفى سوهاج الجامعي ورشة عمل مجمعة لجراحات القنوات الدمعية، استهدفت علاج مرضى انسداد القنوات الدمعية والتهاب الكيس الدمعي، وأسهمت في إجراء 20 عملية كيس دمعي مع زرع أنابيب داخل القنوات الدمعية، والتي تعد من العمليات الدقيقة وذلك على مدار يوم واحد.

إجراء 20 جراحة دقيقة للقنوات الدمعية  

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، أن الجامعة تواصل دعمها الكامل للقطاع الطبي والمستشفيات الجامعية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالقضاء على  قوائم الانتظار وتخفيف العبء عن المرضى، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب في تقديم خدمات طبية متخصصة ودقيقة وفق أعلى معايير الجودة.

إجراء العمليات على مدار يوم واحد 

وأضاف الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري أن العمليات بدأت في تمام الساعة ٧ صباحًا وتراوحت أعمار المرضى بين ٣ سنوات و٦٥ سنة، حيث أقيمت الورشة بحضور الدكتور جمال عبد اللطيف رضوان عميد كلية الطب الأسبق ورئيس القائمة الجراحية، وذلك تحت إشراف أطباء وحدة تجميل العيون بالقسم. 

وأكد  الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أنه إلى جانب الفريق الجراحي بقسم العيون شارك في تنفيذ تلك العمليات عشرة من أطباء التخدير، وذلك نظرًا لدقة هذه الجراحات واحتياجها لمتابعة طبية دقيقة، مشيرًا إلى أنه تم توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح هذه الجراحات، مع الالتزام بتطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى لضمان أقصى درجات الأمان والسلامة للمرضى.

ومن جانبه، أوضح الدكتور الأحمدي حمد السمان رئيس قسم طب وجراحة العيون، أن جميع العمليات أُجريت بنجاح تام بفضل التناغم والتعاون الكامل بين الجراحين وأطباء التخدير وهيئة التمريض والعاملين، حيث شملت القائمة مرضى التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة والقسم المجاني، وذلك في إطار الدور المجتمعي والإنساني الذي يقوم به المستشفيات الجامعية لخدمة مختلف فئات المجتمع. 

