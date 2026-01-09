تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية أنهت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦، والمقرر انطلاقها غدًا السبت الموافق ١٠ يناير ٢٠٢٦، لطلاب صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوي العام والفني.

وأشار إلى وجود تنسيق كامل مع جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، وفقًا لتوجيهات اللواء عبد الفتاح سراج الدين، محافظ سوهاج، بتضافر كافة الجهود لتوفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

تعليم سوهاج تنهي استعداداتها لاستقبال ماراثون امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة تطبيق القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات، وتنفيذ ما جاء بها من تعليمات بدقة، بما يضمن إجراء الامتحانات في مناخ تربوي آمن يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدًا على توفير سبل الراحة والانضباط داخل اللجان.

كما أوضح أن جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة أنهت استعداداتها للامتحانات بمختلف المراحل التعليمية، وأن جميع الإمكانات المتاحة بالمديرية والإدارات التعليمية سيتم توظيفها بالشكل الأمثل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب أثناء أداء الامتحانات.

انتهت ١٥٣ مدرسة ثانوى عام من الاستعدادات لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

من جانبه، أكد فاضل النحاس، مدير عام التعليم العام، جاهزية جميع مدارس المحافظة بمختلف المراحل التعليمية لامتحانات النقل للفصل الدراسي الأول، موضحًا أنه في المرحلة الثانوية انتهت ١٥٣ مدرسة حكومية وخاصة وخدمات من إعداد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام

وأوضح فاضل أن طلاب الصف الأول الثانوي العام، والبالغ عددهم ٣٧٢٣١ طالبًا وطالبة، وطلاب الصف الثاني الثانوي العام، والبالغ عددهم ٣٥٠٤٧ طالبًا وطالبة على مستوى المحافظة، سيؤدون الامتحانات إلكترونيًا باستخدام أجهزة التابلت، وذلك طبقًا للقواعد واللوائح المنظمة، مع استثناء طلاب المدارس الخاصة وطلاب المنازل وطلاب الخدمات، الذين يؤدون الامتحانات ورقيًا، مع التأكد من جاهزية البنية التحتية التكنولوجية ومراجعة الأجهزة والشبكات الإلكترونية بكافة المدارس الحكومية.

وأضاف مدير عام التعليم العام أن مدارس المرحلة الإعدادية، أنهت استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول، والتي يؤديها ١١٨٩٩١ طالبًا وطالبة بالصف الأول الإعدادي، و١١٧٠٠٢ طالب وطالبة بالصف الثاني الإعدادي، موزعين على ٦٥٣ مدرسة على مستوى المحافظة.

وأشار إلى أن مدارس المرحلة الابتدائية، استعدت لامتحانات صفوف النقل الثالث والرابع والخامس والسادس، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير أداء الامتحانات بالمدارس التي تعمل بنظام الفترتين، خاصة المدارس التي تعمل فترة مسائية، والبالغ عددها ٩٥ مدرسة على مستوى المحافظة، ويؤدي بها ما يقرب من ٣٦١٧١ طالبًا وطالبة الامتحانات، بينما يبلغ عدد طلاب الفترة الصباحية ٤٦٥٦٤٧ طالبًا وطالبة موزعين على ١٠٣٢ مدرسة على مستوى المحافظة

في السياق ذاته، أوضح مدحت حنفي، مدير عام التعليم الفني، أنه تم توجيه كافة التعليمات واللوائح المنظمة لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل الأول والثاني بجميع مدارس التعليم الفني على مستوى المحافظة، بما يضمن حسن سير العملية الامتحانية وانتظام اللجان.

وأشار مدير تعليم الفنى أن عدد طلاب التعليم الفني الذين سيؤدون الامتحانات بمدارس المحافظة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ بصفوف النقل بلغ ٧٢٣٧٠ طالبًا وطالبة، موزعين على مدارس التعليم الزراعي بعدد ٥١٦٢ طالبًا وطالبة، ومدارس التعليم الصناعي بعدد ٢٩٢٤٤ طالبًا وطالبة، ومدارس التعليم التجاري بعدد ٣٧٤٠٥ طلاب وطالبات، بالإضافة إلى ٥٥٩ طالبًا وطالبة بمدارس التعليم الفندقي، مؤكدًا أن تقييم الطلاب يتم وفق أسس علمية ومنهجية قائمة على مدخل الجدارات لقياس المعارف والمهارات العلمية والعملية الواجب اكتسابها لدى الطلاب.

