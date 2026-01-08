وكيل الزراعة بسوهاج: بدء توزيع الأسمدة على المزارعين للموسم الشتوي

18 حجم الخط

أعلن المهندس وليد عبد المحسن إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بسوهاج، عن بدء توزيعوتسليم الأسمدة المدعمةللفصل الشتوي بالمجمعات الخدمية الزراعية والجمعيات الزراعية على مستوى المراكز والقرى للمزارعين وفقا للحيازات الزراعية المسجلة وبطاقات الحيازات المعتمدة عن طريق كارت الفلاح.

صرف وتوزيع الأسمدة على المزارعين

وأضاف وكيل وزارة الزراعة أن صرف الأسمدة يشمل المحاصيل الشتوية المختلفة وعلى رأسها القمح والفول والبرسيم والقصب، وذلك عن طريق كشوف الحصر بالحيازات الزراعية الخاص بالاحواض وكارت الفلاح وقرار اللجنة التنسيقية بوزارة الزراعية، وهى صرف 3 شكائر للفدان القمح و6 شكارة لمحصول القصب.

وأوضح وكيل الوزارة أن عملية الصرف تتم بشكل منتظم لمنع التكدس وضمان وصول الأسمدة لمستحقيها وتشكيل للجان من مديرية الزراعة للمرور على الجمعيات الزراعية للمتابعة أرصدة الأسمدة أولا بأول ومتابعة عملية التوزيع والصرف.

