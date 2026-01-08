حبس ربة منزل ونجلتها بتهمة قتل سيدة مسنة في سوهاج

18 حجم الخط

قررت النيابة العامة بمركز المنشاة بسوهاج حبس ربة منزل ونجلتها 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما كشفت المباحث واقعة غياب سيدة مسنة من منزلها، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل ونجلتها، بهدف سرقة قرطها الذهبى، وتم إخفاء الجثة بعد ارتكابهما الواقعة أعلى سطح المنزل، بقرية العيساوية بمركز المنشاة بسوهاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج في كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بها تعفن أعلى سطح أحد المنازل بقرية العيساوية بمركز المنشاة بعد اختفائها منذ شهرين في ظروف غامضة.



حبس سيدة ونجلتها بعد تورطهما في جريمة قتل سيدة بعد غياب شهرين بسوهاج



وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد بتغيب نفيسة ر. 81 عاما مقيمة بقرية العيساوية أن تم العثور على جثتها أعلى سطح أحد المنازل بالقرية وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

على الفور تم تشكيل فريق بقيادة الرائد كريم المدنى رئيس مباحث المنشاة، وتوصلت التحريات أن المجني عليها كانت تتردد على قطعة أرض زراعية خاصة بها، وبجوارها تقيم ربة منزل تدعى سومة ح، 40 عاما ونجلتها رشا، 9 سنوات.

وبتضييق الخناق على المتهمة اعترفت باستدراج المسنة إلى داخل منزلها ثم الصعود بها إلى أعلى السطح والتعدي عليها بالضرب باستخدام شومة في محاولة لسرقة قرطها الذهبي، ما أدى إلى وفاتها فى الحال.

وأقرت المتهمة أمام المباحث أنه قامت بارتكاب الواقعة بالاشتراك نجلتها وقامت بإحضار روث المواشى وتغطية الجثة لمنع انبعاث الرائحة وإخفاء معالم الجريمة، كما قامت ببيع القرط الذهبي إلى أحد محال الصاغة وبإرشاد المتهمة، تم استرجاع القرط الذهبي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

