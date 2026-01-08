الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس ربة منزل ونجلتها بتهمة قتل سيدة مسنة في سوهاج

حبس
حبس
18 حجم الخط

قررت النيابة العامة بمركز المنشاة بسوهاج حبس ربة منزل ونجلتها 4 أيام على ذمة التحقيق بعدما كشفت المباحث واقعة غياب سيدة مسنة من منزلها، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل ونجلتها، بهدف سرقة قرطها الذهبى، وتم إخفاء الجثة بعد ارتكابهما الواقعة أعلى سطح المنزل،  بقرية العيساوية بمركز المنشاة بسوهاج. 

وتمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج في كشف غموض العثور على جثة سيدة مسنة بها تعفن أعلى سطح أحد المنازل بقرية العيساوية بمركز المنشاة بعد اختفائها منذ شهرين في ظروف غامضة.

حبس سيدة ونجلتها بعد تورطهما في جريمة قتل سيدة بعد غياب شهرين بسوهاج
 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقي اللواء حسن عبد العزيز مدير أمن سوهاج بلاغا من مركز شرطة المنشاة يفيد بتغيب نفيسة ر. 81 عاما مقيمة بقرية العيساوية أن تم العثور على جثتها أعلى سطح أحد المنازل بالقرية وتم نقلها إلى مشرحة مستشفى المنشاة المركزي.

على الفور تم تشكيل فريق بقيادة الرائد كريم المدنى رئيس مباحث المنشاة، وتوصلت التحريات أن المجني عليها كانت تتردد على قطعة أرض زراعية خاصة بها، وبجوارها تقيم ربة منزل تدعى سومة ح، 40 عاما ونجلتها رشا، 9 سنوات.

وبتضييق الخناق على المتهمة اعترفت باستدراج المسنة إلى داخل منزلها ثم الصعود بها إلى أعلى السطح والتعدي عليها بالضرب باستخدام شومة في محاولة لسرقة قرطها الذهبي، ما أدى إلى وفاتها فى الحال.

وأقرت المتهمة أمام المباحث أنه قامت بارتكاب الواقعة بالاشتراك نجلتها وقامت بإحضار روث المواشى وتغطية الجثة لمنع انبعاث الرائحة وإخفاء معالم الجريمة، كما قامت ببيع القرط الذهبي إلى أحد محال الصاغة وبإرشاد المتهمة، تم استرجاع القرط الذهبي.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهمتين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العثور على جثة سيدة المنشاة بسوهاج جثة سيدة مسنة جريمة بشعة غموض العثور على جثة مستشفى المنشاة المركزى

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم بعيد الميلاد

محافظ سوهاج يحيل رئيسي قرية بلصفورة ومركز الشباب للتحقيق

الحصر العددي، محمود أبو الخير يقترب من حسم مقعد البلينا بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية

إنشاء مركز للخدمات الطلابية وتدشين مجلة علمية بسوهاج الأهلية

محافظ سوهاج يوجه بإلزام أصحاب رخص البناء بوضع باركود على البانر التعريفي للمبنى

مدير أمن سوهاج يتابع ميدانيا تأمين لجان جولة الإعادة لانتخابات النواب
ads

الأكثر قراءة

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

شيخ الأزهر يهنئ العلامة أبو موسى بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2026

أخبار مصر: فضيحة مدوية للاعبة تنس مصرية والاتحاد يتبرأ منها، هروب عيدروس إلى الإمارات، خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا

تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

سعر طن الألومنيوم يسجل 3086 دولارا بالسوق العالمي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية