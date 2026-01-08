محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان

18 حجم الخط

دشن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض نقابة اطباء اسنان سوهاج 2026م "المؤتمر الإقليمي الخامس"، وذلك بنادي المهندسين بمدينة ناصر بسوهاج، والذي ينعقد على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة.

وقد حضر المؤتمر كل من: الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان مصر، والدكتور أيمن عبد الجليل نقيب أسنان سوهاج، وعدد من أعضاء النقابة العامة لأطباء الأسنان، وأساتذة الجامعات المصرية، والنقابة الفرعية بسوهاج.

محافظ سوهاج يدشن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض نقابة اطباء الاسنان

وأكد محافظ سوهاج في كلمته خلال الافتتاح، على أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات وصقل المهارات، ومواكبة التقدم العلمي في شتى المجالات، وخاصة المجال الطبي، الذي يشهد تطورا مستمرا، لافتا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه.

كما تفقد المحافظ المعرض والذي يضم عددا كبير من أجهزة ومستلزمات طب الأسنان، مشيدا بالتطور الذي وصلت إليه الأجهزة الحديثة في طب الأسنان، بما يوفر خدمات طبية أفضل للمواطنين وخاصة المواطن السوهاجي.

وفي نهاية الافتتاح قام النقيب العام لأطباء أسنان مصر، بإهداء درع نقابة اطباء اسنان سوهاج إلى المحافظ تقديرا لجهوده في دعم القطاع الطبي بالمحافظة، ودعم فعاليات المؤتمر.

