الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يدشن النسخة الخامسة لمؤتمر ومعرض نقابة أطباء الأسنان

محافظ سوهاج
محافظ سوهاج
18 حجم الخط

دشن اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض نقابة اطباء اسنان سوهاج 2026م "المؤتمر الإقليمي الخامس"، وذلك بنادي المهندسين بمدينة ناصر بسوهاج، والذي ينعقد على مدار اليوم الخميس وغدا الجمعة. 

وقد حضر المؤتمر كل من: الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء أسنان مصر، والدكتور أيمن عبد الجليل نقيب أسنان سوهاج، وعدد من أعضاء النقابة العامة لأطباء الأسنان، وأساتذة الجامعات المصرية، والنقابة الفرعية بسوهاج. 
محافظ سوهاج يدشن فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض نقابة اطباء الاسنان

وأكد محافظ سوهاج في كلمته خلال الافتتاح، على أهمية انعقاد المؤتمرات العلمية لتبادل الخبرات وصقل المهارات، ومواكبة التقدم العلمي في شتى المجالات، وخاصة المجال الطبي، الذي يشهد تطورا مستمرا، لافتا إلى تقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه.

كما تفقد المحافظ المعرض والذي يضم عددا كبير من أجهزة ومستلزمات طب الأسنان، مشيدا بالتطور الذي وصلت إليه الأجهزة الحديثة في طب الأسنان، بما يوفر خدمات طبية أفضل للمواطنين وخاصة المواطن السوهاجي.

وفي نهاية الافتتاح قام النقيب العام لأطباء أسنان مصر، بإهداء درع نقابة اطباء اسنان سوهاج إلى المحافظ تقديرا لجهوده في دعم القطاع الطبي بالمحافظة، ودعم فعاليات المؤتمر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج النقابة العامة لأطباء الأسنان محافظ سوهاج وكيل وزارة الصحة بسوهاج يومى الخميس والجمعة جامعات المصرية

مواد متعلقة

للقضاء على قوائم الانتظار، إجراء 20 جراحة دقيقة للقنوات الدمعية بمستشفي سوهاج الجامعي

حبس ربة منزل ونجلتها بتهمة قتل سيدة مسنة في سوهاج

محافظ سوهاج يزور مطرانيات البلينا وجرجا للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

محافظ سوهاج يشارك أطفال "بيت الرحمة" المسيحية احتفالهم بعيد الميلاد

محافظ سوهاج يحيل رئيسي قرية بلصفورة ومركز الشباب للتحقيق

الحصر العددي، محمود أبو الخير يقترب من حسم مقعد البلينا بسوهاج

رئيس جامعة سوهاج يتفقد الامتحانات بمركز الاختبارات الإلكترونية

إنشاء مركز للخدمات الطلابية وتدشين مجلة علمية بسوهاج الأهلية
ads

الأكثر قراءة

أول قرار جمهوري في 2026

نص القرار الجمهوري بتعيين شريف كمال نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

اتحاد منتجي الدواجن يكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكتاكيت

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

بعد “أفندينا”.. سقوط شبكات فساد جديدة في شركة كهرباء شمال القاهرة.. تنزيل درجة رئيس قطاع و4 من مديري العموم بعد ثبوت تورطهم.. وكشف تجاوزات مالية خطيرة

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الخميس 8-1-2026

سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

البلاستيك بـ 30 جنيه، أسعار الخردة في مصر اليوم الخميس

الدولار يسجل 12,300 ليرة في مصرف سوريا المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيسة الديوان، كل ما تريد معرفته عن السيدة زينب الموجودة بالقاهرة

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية