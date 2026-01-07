الأربعاء 07 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس سائق متهم بدهس شخص أثناء عبوره الطريق بالبساتين

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو
18 حجم الخط

قررت نيابة البساتين الجزئية حبس سائق ميكروباص دهس شخص أثناء عبوره الطريق بـمنطقة البساتين، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

مصرع شخص صدمته سيارة بالبساتين

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم أسفر عن وفاة أحد الأشخاص بأحد الطرق بدائرة القسم.

وبالفحص، تبين أنه أثناء عبور أحد الأشخاص، المقيم بدائرة القسم، الطريق اصطدمت به سيارة مجهولة، ما أسفر عن إصابته بجروح متفرقة بأنحاء الجسم، أدت إلى وفاته في الحال، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار عقب وقوع الحادث.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث، وتبين أنها ميكروباص، كما تم ضبط قائدها، وهو سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مبررا هروبه خشية تعرضه للتعدى من الأهالى.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق المختصة.

 

وفى سياق آخر، أصيب 9 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بـ مدينة الشروق، مما أدى إلى توقف الحركة المرورية أمام السيارات، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث مدينة الشروق

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغًا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري أعلى الطريق بمدينة الشروق، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق بمدينة الشروق، مما أسفر عن إصابة 9 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتولى رجال المرور رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القاهرة قسم شرطة البساتين الاجراءات القانونية قسم شرطة مدينة نصر ثالث
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والكاميرون في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا

ما بين السيجار والكبريت والفواكه تتعدد أنواع قمر الدين، والأغلى بـ 370 جنيهًا

منتخب مصر يرد على إمكانية توقيع عقوبة ضد حسام حسن بسبب جماهير المغرب

القومي للطفولة يحذر من برنامج مواعدة للأطفال: منحنى خطير يهدد براءة الصغار

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الكهرباء تكشف أسباب توحيد شرائح الاستهلاك بالعدادات الكودية

على غرار برنامج دولة التلاوة، انطلاق مسابقة "قرية التلاوة" غدًا بالغربية

تبادلا السب، ضبط سائق سيارة نقل ذكى أجبر سيدة على النزول ورفض استكمال الرحلة بالخليفة

خدمات

المزيد

66.87 جنيها، سعر الدينار الأردني في البنك الأهلي مساء اليوم الأربعاء

ارتفاع سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بزيادة 5 جنيهات، ارتفاع جديد في أسعار الكتاكيت واستقرار البط ببورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز بالسوق المحلية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«عندي 40 سنة ولسة ما تجوزتش رغم الالتزام بالصلاة والدعاء» فماذا أفعل؟ (فيديو)

هل يجوز صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟ أمين الفتوى يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع فى الأرباح البنكية على الودائع؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية