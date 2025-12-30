الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
محافظات

بينهم 3 سيدات، أسماء المصابين في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالمنصورة

حادث، فيتو
حادث، فيتو
أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص في ربع نقل، أمام قرية الرزقه طريق جمصه المنصورة في محافظة الدقهلية..

إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل  

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتصادم سيارة  ميكروباص في سيارة  ربع نقل، أمام قرية الرزقه طريق جمصه المنصورة.

سيارات إسعاف لنقل المصابين 
 

علي الفور انتقلت قوة أمنية وهرعت  سيارتا اسعاف الي موقع الحادث أمام قرية الرزقه طريق جمصه المنصورة، وجري نقل المصابين إلى  مستشفي بلقاس المركزي.

 

نقل المصابين في الحادث لمستشفي بلقاس 
 

وكشف مصدر طبي في مستشفي بلقاس المركزي عن استقبال 4 مصابين جراء حادث التصادم بين سيارة ميكروباص وآخرين نقل علي طريق جمصة.

 تفاصيل الإصابات 

وتبين أن المصابين هم  ريهام ح م 46 سنة من العيادية شربين مصابة باشتباه كسر بالركبة اليسرى،  عماد ي ح 42 سنة من دميانة مركز بلقاس مصابا باشتباه كسر بالساعد الايمن
واشتباه كسر بالساق اليمنى.
 

كما أصيبت دينا ع م 20 سنة مقيمة  في نبروه مصابة باشتباه كسر بالساق اليمني، ونادية ع ج 17 سنة مقيمة بطلخا ومصابة  بكسر بالساق اليسرى.


وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

