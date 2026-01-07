الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

حبس "مستريحة الخردة" بتهمة النصب على المواطنين بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية حبس مستريحة الخردة لتحصلها على مبالغ مالية من المواطنين بدعوى توظيفها لهم في مجال تجارة الخردة مقابل أرباح مالية في منطقة المعادي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ضبط مستريحة الخردة بتهمة النصب على المواطنين بالمعادي

تلقى قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (4 أشخاص وسيدتين – مقيمون بدائرة القسم)  بتتضررهم من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) لتحصلها منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها لهم فى مجال تجارة الخردة مقابل أرباح مالية إلا أنها لم تفِ بذلك.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق آخر، بدأت جهات التحقيق المختصة، استجواب  مستريحة طنطا لسماع أقوالها فى اتهامات منسوبة إليها بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين فى 200 مليون جنيه.

وزعمت المتهمة بانها لم تنصب على أحد وتعرضت لخسائر مالية فادحة فى تجارتها.

تفاصيل ضبط مستريحة طنطا جمعت 200 مليون جنيه

وكان الإنتربول المصرى تنسيقًا مع الشرطة الجنائية الدولية، تمكن من ضبط مستريحة طنطا جمعت 200 مليون جنيه وهربت خارج البلاد.

وقامت مأمورية أمنية بترحيل المتهمة ضحى المعروفة  إعلاميًّا بمستريحة طنطا إلى مصر بعد ضبطها أثناء اقامتها بدولة الأمارات بإمارة دبى، وجرى ترحيل المتهمة إلى نيابة طنطا تمهيدًا لبدء التحقيقات معها.

قسم شرطة المعادي المعادى نيابة المعادي مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

