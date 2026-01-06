الثلاثاء 06 يناير 2026
محافظات

محافظ الغربية يوفر 35 فرصة عمل بالقطاع الخاص، ويؤكد: المواطن في قلب أولويات الدولة

محافظ الغربية يوفر
محافظ الغربية يوفر 35 فرصة عمل بالقطاع الخاص
 سلم اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية صباح اليوم 35 عقد عمل جديد بالقطاع الخاص من بينها عدد من الفرص المخصصة لذوي الهمم، وذلك في إطار حرص المحافظة على إدخال البهجة والفرحة على أهالي الغربية مع بداية العام الميلادي الجديد ودعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة بحضور الأستاذ نهاد عبد المعطي مدير مديرية العمل بالغربية وسط أجواء مبهجة بديوان عام المحافظة.

محافظ الغربية: استعدادات شاملة لاستقبال عيد الميلاد المجيد ورفع درجة الجاهزية بمحيط الكنائس

محافظ الغربية يتفقد معهد أورام طنطا ويوزع الهدايا ويستمع لمطالب أسرهم

وخلال كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع ملف التشغيل والتمكين الاقتصادي في صدارة أولوياتها باعتباره حجر الأساس للتنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري مشددا على أن تحويل التدريب إلى فرص عمل حقيقية هو الطريق الأقصر لتحقيق الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري وأن ما تقوم به محافظة الغربية في هذا الملف يأتي تنفيذا مباشرا لتوجيهات القيادة السياسية بالانحياز للمواطن البسيط ودعم الفئات الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على فتح آفاق جديدة للتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص مؤكدا أن التمكين لا يقتصر على فئة بعينها بل يشمل الشباب والمرأة وذوي الهمم على حد سواء باعتبارهم شركاء أصيلين في عملية التنمية وقادرين على الإسهام في بناء الاقتصاد الوطني متى توفرت لهم الفرصة الحقيقية والدعم المناسب.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية باعتبارها عروس الدلتا تواصل أداء دورها التنموي والإنساني واضعة الإنسان في قلب خططها وبرامجها ومعتبرة أن توفير فرصة عمل كريمة هو أعظم أشكال الدعم لأنه يمنح المواطن القدرة على الإنتاج والاعتماد على الذات ويعزز الشعور بالاستقرار والانتماء.

ومن جانبهم أعرب المستفيدون من عقود العمل عن سعادتهم البالغة بهذه الخطوة مؤكدين أن تسلمهم لعقود العمل يمثل بداية جديدة وحقيقية لحياة أكثر استقرارا ويوفر لهم فرصة عادلة للإنتاج والمشاركة في سوق العمل موجهين الشكر لمحافظ الغربية على اهتمامه المباشر ومتابعته الشخصية لملف التشغيل وحرصه الدائم على دعم المواطنين.

وفي ختام الفعالية وجه محافظ الغربية الشكر لمديرية العمل وجميع القائمين على تنظيم وتسويق هذه الفرص مؤكدا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مبادرات جادة تستهدف التشغيل والتمكين وتحقيق العدالة الاجتماعية قائلًا: الغربية ستظل محافظة العمل والإنتاج.. ولن ندخر جهدا في دعم كل من يسعى لفرصة شريفة تليق بكرامته وتبني مستقبله.

