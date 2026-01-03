السبت 03 يناير 2026
النائب العام يزور نيابة استئناف طنطا ويبحث دعم التعاون بين جهات العدالة والمؤسسات الأكاديمية

أجرى النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم، زيارة إلى نيابة استئناف طنطا، وذلك بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمستشار ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى، والدكتور محمد حسين محمود رئيس جامعة طنطا، واللواء أسامة الهواري مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة الغربية.


وخلال الزيارة، وقع المستشار النائب العام والدكتور رئيس جامعة طنطا بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والجامعة، في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي بين جهات العدالة والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز التكامل في مجالات التدريب والبحث العلمي وبناء القدرات.


وعقب ذلك، استقبل النائب العام أسر المتوفين من أعضاء وموظفي النيابة العامة بمحافظة الغربية، مؤكدًا حرص النيابة العامة على دعم أبنائها، والوفاء بحقوقهم، وترسيخ قيم التضامن والرعاية الإنسانية.


واختتمت الزيارة بلقاء موسع مع السادة أعضاء نيابة استئناف طنطا والسادة موظفي النيابة، استمع خلاله النائب العام إلى آرائهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أهمية تهيئة بيئة العمل، وتطوير الأداء، والارتقاء بمنظومة العدالة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

 

 

