الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الغربية يتفقد معهد أورام طنطا ويوزع الهدايا ويستمع لمطالب أسرهم

محافظ الغربية يدخل
محافظ الغربية يدخل البهجة إلى قلوب أطفال معهد أورام طنطا
قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بزيارة إنسانية إلى معهد أورام طنطا، حيث حرص على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال المرضى وشاركهم فرحتهم بتوزيع الهدايا في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة الحقيقي بالإنسان قبل أي شيء وتؤكد أن دعم المرضى ورعايتهم النفسية لا يقل أهمية عن تقديم الخدمة الطبية.

جاء ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على دعم الفئات الأولى بالرعاية مع بداية عام جديد يحمل الأمل والتفاؤل.

وخلال الزيارة حرص اللواء أشرف الجندى  على قضاء وقت مع الأطفال داخل الأقسام المختلفة وتبادل معهم الحديث والابتسامات، وقدم لهم الهدايا والألعاب وسط أجواء مفعمة بالحب والفرحة ارتسمت بوضوح على وجوه الأطفال وامتدت إلى أسرهم الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة التي خففت عنهم آلام الرحلة العلاجية وأدخلت السعادة إلى قلوب أبنائهم في بداية عام جديد.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأن الدعم النفسي والمعنوي يمثل جزءًا أساسيًا من رحلة العلاج مشددًا على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بمرضى الأورام وتعمل على توفير بيئة علاجية متكاملة تحفظ كرامة المريض وتراعي الجوانب الإنسانية له ولأسرته. 

وقال المحافظ: “أطفالنا أبطال حقيقيون يمتلكون إرادة قوية تستحق كل الدعم وواجبنا أن نكون بجانبهم دائمًا نشاركهم الفرح ونساندهم في لحظات الألم ونسعى لتوفير كل ما يخفف عنهم وعن أسرهم”.

وخلال جولته استمع محافظ الغربية إلى عدد من مطالب وشكاوى أسر الأطفال واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة ووجه بسرعة دراسة أي معوقات تواجه المرضى أو ذويهم والعمل على تذليلها فورًا بالتنسيق مع إدارة معهد أورام طنطا  والجهات المعنية، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى خاصة الأطفال.

وفي ختام الزيارة دعا اللواء أشرف الجندي الله عز وجل أن يمنّ على الأطفال بالشفاء العاجل وأن يجعل العام الجديد عامًا مليئًا بالصحة والأمل لهم ولأسرهم، مؤكدًا استمرار زياراته الميدانية للمستشفيات والمنشآت الصحية ومتابعة أوضاع المرضى عن قرب تنفيذًا لتوجه الدولة بوضع الإنسان في صدارة الأولويات وترسيخ قيم الرحمة والتكافل داخل المجتمع.

