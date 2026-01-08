الجمعة 09 يناير 2026
خارج الحدود

معارك حلب، أحمد الشرع يطلع أردوغان على مستجدات الساحة السورية

أردوغان والشرع، فيتو
معارك حلب، أفادت رئاسة الجمهورية السورية، مساء اليوم الخميس، أن الرئيس أحمد الشرع، أجرى اتصالات هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحث خلاله مستجدات الساحة السورية وسبل تعزيز الاستقرار.

الشرع يطلع نتنياهو على تطورات معارك حلب

 وأكد الشرع، خلال الاتصال على الثوابت الوطنية السورية، وفي مقدمتها بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددًا على أن الأولوية الراهنة تتركز على حماية المدنيين، وتأمين محيط مدينة حلب، وإنهاء المظاهر المسلحة غير القانونية التي تعيق مسار إعادة الإعمار.

أردوغان يؤكد على دعم بلاده لجهود النظام السوري والتهديدات المشتركة

من جانبه، أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعم بلاده للجهود المبذولة في تعزيز الأمن والاستقرار، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لمواجهة التحديات والتهديدات المشتركة.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق الوثيق بين المؤسسات المعنية في البلدين، بما يضمن تنفيذ التفاهمات المشتركة، ويخدم مصلحة الشعبين السوري والتركي، ويعزز فرص السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.

صحة حلب: مقتل مدنيين وإصابة 8 آخرين في قصف لـ قسد

الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في حلب

 

