تطورات الوضع بسوريا، فتح ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حلب

اشتباكات حلب
أعلنت  محافظة حلب، في بيان اليوم الخميس، أنها فتحت ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.

 إجلاء المدنيين من حلب 

ومن جانبها أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن محافظة حلب تلقت مناشدات عاجلة من العوائل المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد "منع قوات قسد الكثير من الأهالي من الخروج"  ومحاولتها استخدامهم كدروع بشرية أثناء عملياتها ضد الجيش السوري.​

وأعلنت المحافظة، أنه بعد تنسيق مع الجيش، جرى فتح ممرين آمنين جديدين عبر (العوارض) و(شارع الزهور) لخروج المدنيين الراغبين نحو المناطق الآمنة في حلب، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا لمدة ثلاث ساعات.​

اشتباكات الجيش السوري وقوات قسد

وشهدت محاور الأشرفية بعد منتصف الليلة اشتباكات عنيفة بين فصائل وزارة الدفاع وقوات قسد، شملت قصفا بالراجمات والمدفعية والطائرات المسيرة، أصابت حيي بني زيد والشقيف وألحقت أضرارا مادية كبيرة.​

وبحسب المرصد السوري، فقد سجل التصعيد الأخير، منذ الثلاثاء الماضي، 15 قتيلا بينهم 10 مدنيين (4 سيدات وطفلان في الشيخ مقصود والأشرفية، 3 آخرين في الميدان)، و60 جريحا بينهم أطفال وسيدات، إضافة إلى 5 عسكريين.

كما حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تداعيات التصعيد على المدنيين والبنية التحتية.

