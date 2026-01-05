اغتيال أحمد الشرع، الاستخبارات الإسرائيلية تزعم تخطيط إيران للتخلص من الرئيس السوري

18 حجم الخط

اغتيال أحمد الشرع، زعم تقرير عبري نقلا عن مصادر أمنية فى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، أن هناك تهديدات حقيقية للرئيس السوري أحمد الشرع، متهمة إيران بالتخطيط لاستهدافه.

إسرائيل تزعم نية إيران اغتيال أحمد الشرع

وحسب موقع "واللا" العبري، نقلا عن مصادر أمنية مزاعمهم، أن جهات في الجيش الإسرائيلي رفعت تحذيرات من أن إيران تعمل بالتنسيق مع أطراف معارضة لـ استهداف الرئيس السوري أحمد الشرع، في ظل ما وصفته بمعلومات استخباراتية تشير إلى تهديدات فعلية تطال حياته واستقرار نظامه فى دمشق.

ولفت الموقع العبري، أن "هذه التحذيرات عرضت خلال سلسلة من المناقشات المغلقة التي عقدت مؤخرا برئاسة وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، وبمشاركة كبار مسؤولي المنظومة الأمنية.

ووفق مصادر الموقع العبري، قررت إسرائيل في ختام هذه الاجتماعات عدم الانسحاب من المنطقة الأمنية المحاذية لسوريا، بما في ذلك منطقة قمة جبل الشيخ، زاعمة أن دروس 7 أكتوبر –طوفان الأقصى- تفرض الإبقاء على وجود عسكري إسرائيلي داخل الأراضي السورية.

ووصف الاجتماع هذا الوجود على أنه "درع أولي" لحماية التجمعات السكانية على طول خط الحدود السورية الإسرائيلية.

انتشار مزاعم حول اغتيال أحمد الشرع وعدد من القادة

وانتشر خلال الساعات الماضية، مزاعم حول اغتيال أحمد الشرع، وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن بعض المنصات تداولت أنباءً غير صحيحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف الشرع وعددًا من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات وصفها بـ"المزورة" نُسبت إلى جهات رسمية.

الرئيس السوري أحمد الشرع، فيتو

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية في بيان: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، ونهيب بالمواطنين الكرام وبجميع وسائل الإعلام تحرّي الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة".

المفاوضات بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية وتركية

وعلى صعيد المفاوضات بين دمشق وتل أبيب، قال مصدر سوري حكومى قال لوكالة أنباء "سانا"، فى وقت سابق من اليوم، إن وفد سوري برئاسة وزير الخارجية يعقد جولة مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بتنسيق ووساطة أمريكية.

وبين المصدر، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية، أن استئناف هذه المفاوضات يأتي تأكيدا على التزام سوريا الثابت باستعادة الحقوق الوطنية غير القابلة للتفاوض.

وأوضح، أن المباحثات تركز على إعادة تفعيل اتفاقية فض الاشتباك والانسحاب الإسرائيلي إلى ما قبل خطوط 8 ديسمبر 2024.

وتابع المصدر السوري الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أن الاتفاقية الأمنية التي تتركز المباحثات حولها تضمن منع أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية السورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.