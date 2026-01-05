الإثنين 05 يناير 2026
خارج الحدود

أحمد الشرع يتسوق فى أحد المحال التجارية بالليرة السورية الجديدة للرد على شائعة اغتياله (فيديو)

أحمد الشرع ، فيتو
أحمد الشرع ، فيتو
رصدت مقاطع مصورة تداولها نشطاء وموقع سورية، مساء اليوم الاثنين، الرئيس أحمد الشرع وهو يتجول في حي المزة بالعاصمة دمشق، عقب انتشار شائعة عن اغتياله نفتها وزارة الداخلية لاحقا.

أحمد الشرع يتجول في شوارع العاصمة دمشق 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، في بيان، أن بعض المنصات تداولت أنباء غير صحيحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف الرئيس أحمد الشرع وعددا من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات وصفها بـالمزورة نُسبت إلى جهات رسمية.

الداخلية السورية تكشف حقيقة استهداف أحمد الشرع وعدد من القيادات 

وقال البابا: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملةً وتفصيلًا، ونهيب بالمواطنين الكرام وبجميع وسائل الإعلام تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة".

 

قصر الشعب السوري ينفي اختفاء أحمد الشرع

وفي السياق ذاته نفى المكتب الإعلامي لقصر الشعب السوري بيان اليوم الاثنين، الشائعات المتداولة بشأن اختفاء أحمد الشرع أو تعرضه لأي إصابة، وذلك عقب تأجيل الكلمة المتلفزة التي كان من المقرر أن يلقيها الرئيس السوري الانتقالي.


وأضاف البيان: أن ما جرى تداوله لا أساس له من الصحة، موضحا أن تأجيل الخطاب جاء نتيجة اعتبارات ومقتضيات استراتيجية تفرضها طبيعة المرحلة الحالية، وما تتطلبه من ترتيب الأولويات الوطنية والتعامل مع ملفات حساسة تتعلق بأمن البلاد واستقرارها.

وشدد المكتب الإعلامي على أن أحمد الشرع يتمتع بصحة جيدة ومعنويات مرتفعة، ويواصل أداء مهامه الوطنية والقيادية بشكل طبيعي من مكتبه داخل قصر الشعب، حيث يشرف بصورة مباشرة على مختلف الملفات السيادية، ويتابع عن كثب الجهود الرامية إلى حماية أمن سوريا والحفاظ على استقرارها.

