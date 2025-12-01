الإثنين 01 ديسمبر 2025
خارج الحدود

الداخلية السورية تعلن إلقاء القبض على متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في حلب

قائد ميليشيا قوات
قائد ميليشيا قوات الدفاع الوطني
أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الاثنين، القبض على متزعم ما كان يعرف بميليشيا "قوات الدفاع الوطني" في محافظة حلب خلال حكم النظام السابق.

قوات الدفاع الوطني

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب العقيد محمد عبد الغني في بيان، "استنادا إلى معلومات دقيقة، تمكنت وحداتنا الأمنية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في المحافظة من إلقاء القبض على المدعو سامي أوبري، متزعم ما كان يعرف بميليشيا "قوات الدفاع الوطني" في محافظة حلب خلال حكم النظام السابق".

 

وأضاف العقيد محمد عبد الغني أن سامي أوبري ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة طالت المدنيين في المحافظة.

 

وأفاد بأن التحقيقات الأولية أظهرت تورطه في قمع المظاهرات السلمية مع بداية الثورة السورية، إضافة إلى مشاركته في تأسيس الميليشيا عام 2012، وتوليه قيادتها حتى عام 2017.

 

وطبقا للبيان، "أشرف أوبري خلال تلك الفترة، على سلسلة واسعة من الانتهاكات، من ضمنها إقامة حواجز واعتقال مدنيين وتسليمهم إلى الأجهزة الأمنية للنظام السابق، فضلا عن تقارير موثقة بشأن تورطه في نهب ممتلكات المهجرين قسرا من مدينة حلب عام 2016".

 

وحسب البيان ذاته، "عين أوبري في أواخر عام 2017 مسؤولا للعلاقات العامة في الميليشيا ذاتها، واستمر في التنسيق مع تشكيلات طائفية مرتبطة بالنظام السابق، قبل أن يفر إلى لبنان عقب تحرير مدينة حلب".

 

وأشار المسؤول السوري إلى أنه ألقي القبض على المتهم بعد متابعة دقيقة ورصد تحركاته فور دخوله البلاد متسللا.

 

وأكد عبد الغني أن الجهات المختصة تواصل استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدا لإحالة الملف إلى القضاء المختص لضمان محاسبته وفق أحكام القانون.

