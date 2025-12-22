صحة حلب: مقتل مدنيين وإصابة 8 آخرين في قصف لـ قسد

18 حجم الخط

سوريا، أعلنت مديرية صحة حلب مقتل مدنيين اثنين وإصابة 8 آخرين، جراء قصف شنّته قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أحياء مختلفة في محافظة حلب، في تصعيد أمني جديد يطال السكان المدنيين ويثير مخاوف إنسانية.

قصف حلب طال أحياء مأهولة وأسفر عن إصابات مباشرة بين المدنيين

وأفادت مديرية الصحة بحلب بأن القصف استهدف مناطق سكنية مكتظة بالسكان، ما أدى إلى سقوط إصابات بين الرجال والنساء والأطفال، وسط استنفار طبي عاجل للتعامل مع المصابين وتقديم الإسعافات الأولية في أقرب المستشفيات والمراكز الصحية.

ارتفاع القلق الإنساني في ظل تكرار الاستهداف بمدينة حلب

يأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه المدينة تصعيدًا متكررًا في العمليات العسكرية بين الأطراف المتنازعة، ما يزيد من المخاطر على المدنيين ويهدد استقرار الأحياء المتضررة، ويضع فرق الدفاع المدني والكوادر الطبية أمام ضغوط متزايدة للتعامل مع الوضع الطارئ.

دعوات محلية ودولية لحماية المدنيين السوريين وتجنب الاستهداف العشوائي

ودعت مديرية صحة حلب، بالتنسيق مع الجهات المحلية، إلى ضرورة حماية المدنيين وتجنب استهداف المناطق السكنية والمنشآت الحيوية، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الدولية لضبط النفس وتقليل الخسائر الإنسانية نتيجة الاشتباكات المسلحة.

استمرار الاشتباكات بين قوات الشرع وقسد وانعكاساتها على الخدمات الأساسية

وأشار مراقبون إلى أن استمرار مثل هذه الاشتباكات بين قوات أحمد الشرع وقسد يعقد تقديم الخدمات الأساسية ويهدد القطاع الصحي في المحافظة، مؤكدين أن الحفاظ على سلامة المدنيين أصبح تحديًا كبيرًا في ظل تزايد الهجمات على المناطق المأهولة.

