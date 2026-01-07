الدفاع السورية: تنظيم "قسد" فخخ طرقا في الشيخ مقصود والأشرفية بحلب

18 حجم الخط

سوريا، أكدت وزارة الدفاع السورية أن تنظيم "قسد" فخخ طرقا في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، لافتا إلى أن تنظيم "قسد" منع الأهالي من الخروج من حيي الأشرفية والشيخ مقصود عبر إطلاق الرصاص وإرهابهم.



وأضافت في بيانها مساء اليوم، إن قوات "قسد" قصفت أحياء حلب بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السورية تمديد تعليق الرحلات من وإلى مطار حلب الدولي، في خطوة تعكس حالة التوتر الأمني المتصاعدة في المدينة ومحيطها، على خلفية تجدد المواجهات المسلحة بين الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عدد من المحاور شمال وشرق حلب.

وأعلنت هيئة الطيران المدني السورية في بيان عاجل تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية من مطار حلب الدولي وإليه، حتى الساعة 11 من مساء غد الخميس.

وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوضع الأمني



اشتباكات عنيفة قرب الأشرفية والشيخ مقصود



تشهد أحياء الأشرفية والشيخ مقصود منذ ساعات اشتباكات متقطعة وعنيفة بين وحدات من الجيش السوري وقوات قسد، استخدمت خلالها الأسلحة المتوسطة والرشاشات الثقيلة، وسط تحركات عسكرية مكثفة ومحاولات كل طرف تعزيز مواقعه داخل الأحياء المتاخمة لمناطق التماس.



تعود جذور التوتر بين الجيش السوري وقسد إلى الخلاف حول السيطرة الإدارية والعسكرية في مناطق شمال سوريا، خصوصًا في حلب، الحسكة، والرقة. وعلى الرغم من فترات التهدئة والاتفاقات المؤقتة برعاية روسية، فإن انعدام الثقة وتباين الأجندات السياسية والعسكرية يؤديان بشكل متكرر إلى انهيار التفاهمات وعودة الاشتباكات.



وترى دمشق أن قسد تمثل قوة انفصالية فيما تؤكد قسد أنها قوة محلية تحمي مناطقها وتسعى إلى ترتيبات سياسية ضمن سوريا موحدة.



مخاوف إنسانية وتأثير مباشر على المدنيين



أدت المواجهات الأخيرة إلى حالة هلع بين السكان المدنيين، مع توقف الحركة التجارية وإغلاق المدارس والأسواق في بعض الأحياء. كما تعرّضت بنى تحتية ومبانٍ سكنية لأضرار، في ظل صعوبة وصول فرق الإسعاف إلى مناطق الاشتباك.



تعليق الطيران في حلب كإجراء احترازي



في ظل هذه التطورات، جاء قرار تمديد تعليق الرحلات من مطار حلب الدولي كإجراء احترازي لتأمين سلامة الملاحة الجوية، خاصة مع قرب المطار من مناطق التوتر، واحتمالات توسع الاشتباكات أو استخدام أسلحة تؤثر على المجال الجوي.



وساطات ومحاولات احتواء التصعيد بين قسد والجيش السوري



تجري وساطات روسية مكثفة لإعادة تثبيت خطوط التماس ومنع انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع، وسط تحذيرات من أن استمرار التصعيد قد يؤدي إلى انفجار أمني واسع في شمال سوريا، في وقت تعاني فيه البلاد من أوضاع اقتصادية وإنسانية شديدة التعقيد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.