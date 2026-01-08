الجمعة 09 يناير 2026
مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين في حلب على يد قسد منذ بدء الاشتباكات

أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، مساء اليوم الخميس، مقتل أكثر من 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين في حلب على يد قسد منذ بدء الاشتباكات قبل أيام.

بدء انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بمدينة حلب

أعلنت وزارة الداخلية السورية، مساء اليوم الخميس، بدء انتشار قوى الأمن الداخلي في حي الأشرفية بمدينة حلب.

في غضون ذلك، أعلن الدفاع المدني السوري، اليوم الخميس، خروج أكثر من 16 ألف مدني من الأشرفية والشيخ مقصود اليوم.

فتح ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حلب

وأعلنت  محافظة حلب، في بيان صباح اليوم الخميس، أنها فتحت ممرين إنسانيين لإجلاء المدنيين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، وسط تصاعد حدة الاشتباكات في المنطقة.

ومن جانبها، أفادت وكالة "سانا" السورية للأنباء، بأن محافظة حلب تلقت مناشدات عاجلة من العوائل المحاصرة داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، بعد "منع قوات قسد الكثير من الأهالي من الخروج" ومحاولتها استخدامهم كدروع بشرية أثناء عملياتها ضد الجيش السوري.​

وأعلنت محافظة حلب، أنه بعد تنسيق مع الجيش السوري، جرى فتح ممرين آمنين جديدين عبر “العوارض” و"شارع الزهور" لخروج المدنيين الراغبين نحو المناطق الآمنة في حلب، وذلك من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا لمدة ثلاث ساعات.​

اشتباكات الجيش السوري وقوات قسد

وشهدت محاور الأشرفية بعد منتصف الليلة اشتباكات عنيفة بين فصائل وزارة الدفاع وقوات قسد، شملت قصفا بالراجمات والمدفعية والطائرات المسيرة، أصابت حيي بني زيد والشقيف وألحقت أضرارا مادية كبيرة.​

وبحسب المرصد السوري، فقد سجل التصعيد الأخير، منذ الثلاثاء الماضي، 15 قتيلا بينهم 10 مدنيين (4 سيدات وطفلان في الشيخ مقصود والأشرفية، 3 آخرين في الميدان)، و60 جريحا بينهم أطفال وسيدات، إضافة إلى 5 عسكريين.

كما حذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تداعيات التصعيد على المدنيين والبنية التحتية.

