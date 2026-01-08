الدفاع التركية لـ الجيش السوري: جاهزون للدعم في معارك حلب وننتظر طلبكم

18 حجم الخط

حلب، أكد مسئول بارز في وزارة الدفاع التركية، الخميس، أنّ تركيا مستعدة لدعم الجيش السوري في معاركه في مواجهة المقاتلين الأكراد في مدينة حلب إذا طلبت دمشق المساعدة.

الدفاع التركية تعلن استعدادها لدعم الجيش السوري في حلب

ووصف المسئول في وزارة الدفاع المواجهات فى حلب بين الجيش السوري وقسد، بأنّها "عملية لمكافحة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن تركيا تدعم بالكامل "معركة سوريا ضد المنظمات الإرهابية".

وقال: "إذا طلبت سوريا المساعدة فى القتال ضد قسد، فإن تركيا ستقدّم الدعم اللازم".

من جهته، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن بلاده تعمل بكثافة مع المسئولين السوريين والأمريكيين بهدف وضع حد للاضطرابات.

اشتباكات دامية بين الجيش السوري وعناصر قسد في مدينة حلب

واندلعت اشتباكات دموية الثلاثاء الماضي بين الجيش السوري وقوات سوريا الديموقراطية "قسد" التي يقودها الأكراد بعدما فشل الطرفان في تطبيق اتفاق تم التوصل إليه في مارس لدمج الإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية بحلول مهلة في نهاية العام.

وتناصب تركيا العداء لـ قوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر على أجزاء من شمال شرق سوريا إذ ترى أنها امتداد لحزب العمال الكردستاني وتهديد رئيسي على طول الحدود الجنوبية؟ وضغطت مرارًا لتطبيق اتفاق العاشر من مارس.

بينما يضغط الأكراد من أجل الحكم اللامركزي، وهي فكرة رفضتها السلطات السورية الجديدة، ما عرقل بدوره تطبيق الاتفاق.

وبدأت الاضطرابات في حلب الثلاثاء بسلسلة هجمات مسلحة أسفرت عن مقتل تسعة أشخاص ودفعت الآلاف إلى الفرار، فيما تبادل الطرفان الاتهامات حيال الطرف المسؤول.

وبلغت حصيلة القتلى حتى الآن 17 شخصًا، بحسب الدفاع المدني السوري.

