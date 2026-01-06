الجمعة، الشرع يلتقي رئيسي المفوضية والمجلس الأوروبي بدمشق

الأربعاء 07 يناير 2026
أعلن المجلس الأوروبي، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، أن رئيس المجلس أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، سيتوجهان إلى العاصمة السورية دمشق في 9 يناير الجاري للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع.

 

المجلس الأوروبي: كوستا وفون دير لاين يلتقيان الرئيس الشرع 
 

وجاء في بيان المجلس الأوروبي، أن الزيارة تأتي ضمن جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا الأردن ولبنان.


وبحسب البيان، سيشارك الزعيمان الأوروبيان في قمة "الاتحاد الأوروبي - الأردن" الأولى في 8 يناير في عمان، ثم ينتقلان إلى دمشق وبيروت في اليوم التالي.

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان أن كوستا وفون دير لاين، سيسافران إلى دمشق في سوريا حيث سيلتقيان بالرئيس أحمد الشرع، قبل أن يلتقيا في اليوم نفسه الرئيس اللبناني جوزيف عون في العاصمة بيروت.

تحرك أوروبي في الشرق الأوسط

ويوم أمس، الاثنين، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية باولو بينيو، في مؤتمر صحفي، إن فون دير لاين ستتوجه الخميس إلى المنطقة لإجراء زيارات إلى الأردن وسوريا ولبنان.

وتُعد هذه الزيارة الأولى على هذا المستوى من قبل قادة الاتحاد الأوروبي إلى دمشق منذ سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024.

ويذكر أن مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط دوبرافكا شويتسا، زارت سوريا في يونيو 2025، وقالت حينها إنهم يريدون رؤية سوريا تحت القيادة الجديدة تتحول إلى دولة مستقرة ومزدهرة.

الجريدة الرسمية