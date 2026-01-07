الأربعاء 07 يناير 2026
حوادث

المعمل الجنائي يعاين حريقا اندلع في مخزن مراتب بأبو رواش

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع في مخزن أقطان مخصصة لتصنيع المراتب بالمنطقة الصناعية بأبورواش، للوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات.

وكشفت المعاينة أن الحريق نشب داخل مخزن تبلغ مساحته 400 متر مربع بشارع الوالي، ويستخدم لتخزين الأقطان المخصصة لتصنيع المراتب، وتسبب الحريق في التهام أجزاء من المصنع دون وقوع إصابات. 

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بفحص تراخيص المصنع للوقوف على ملابسات الحادث. 

نشوب حريق بالمنطقة الصناعية في أبو رواش

البداية كانت بتلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بالمنطقة الصناعية في أبو رواش. 

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية تحت إشراف اللواء محمد عدلي، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، حيث تم الدفع بأربع سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وأوضحت التحريات أن الحريق نشب داخل مخزن تبلغ مساحته 400 متر مربع بشارع الوالي، ويستخدم لتخزين الأقطان المخصصة لتصنيع المراتب. 

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث.

