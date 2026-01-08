التشكيل الرسمي لقمة ريال مدريد وأتلتيكو في كأس السوبر الإسباني

18 حجم الخط

السوبر الإسباني، أعلن فريق ريال مدريد ونظيره أتلتيكو مدريد عن تشكيليهما للمباراة المقرر أن تقام بينهما مساء اليوم ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 على ملعب الإنماء بالمملكة العربية السعودية.

تشكيل ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، فيديريكو فالفيردي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا، رودريجو جوس.

تشكيل أتليتكو مدريد أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي، مارك بوبيل، دافيد هانكو، ماتيو روجيري

خط الوسط: جوليانو سيميوني، كونور جالاجير، كوكي، أليكس باينا

خط الهجوم: ألكسندر سورلوث، جوليان ألفاريز

ويسعى ريال مدريد يقيادة المدرب تشابي ألونسو للثأر من غريمه التقليدي بعد الخسارة القاسية بخماسية في آخر ديربي بالدوري الإسباني.

فيما يطمح أتلتيكو مدريد بقيادة دييجو سيميوني لتحقيق الفوز في الديربي مستغلًا المعنويات الكبيرة من الانتصار التاريخي بنتيجة (5-2) أمام الملكي هذا الموسم.

وتُقام مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد اليوم الخميس 8 يناير 2026، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتنطلق صافرة بداية مباراة أتلتيكو مدريد ضد الريال على ملعب الإنماء بجدة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني

وتستضيف السعودية هذا العام كأس السوبر الإسباني بمشاركة أربعة أندية هم برشلونة، أتلتيك بلباو، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد.

ويحدد الديربي المدريدي من يتأهل إلى النهائي، حيث ينتظر برشلونة الفائز من اللقاء بعد فوزه الكاسح 5-0 على أتلتيك بلباو في نصف النهائي الآخر.

وتمنح بطولة كأس السوبر الإسباني مبالغ مالية ضخمة للأندية الأربعة المشاركة، بفضل الاتفاقية المبرمة مع المملكة العربية السعودية، حيث يحصل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على إجمالي 51 مليون يورو، يخصص منها 26 مليون يورو لدعم كرة القدم وتطوير دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة.

الجوائز المالية للسوبر الإسباني

في نسخة عام 2026 من كأس السوبر الإسباني في السعودية، يحصل قطبا الكرة الإسبانية، ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو وبرشلونة بقيادة الألماني هانسي فليك، على الحصة الأكبر بمبلغ ثابت قدره ستة ملايين يورو لكل منهما نظير المشاركة فقط.

وفي المقابل، ضمن أتلتيكو مدريد الحصول على أكثر من مليوني يورو، كما أن حصة أتلتيك بلباو قريبة من هذا الرقم، بعد زيادة القيمة الإجمالية التي حصل عليها في نسخة 2025 من كأس السوبر، والتي بلغت مليون و800 ألف يورو.

وبجانب المبالغ الثابتة، تمنح البطولة مكافآت إضافية، إذ يحصل البطل على مليوني يورو، مقابل مليون و500 ألف يورو للوصيف، فيما يحصل الخاسران في الدور قبل النهائي على جائزة تقترب من مليون يورو، وفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

