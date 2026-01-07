الأربعاء 07 يناير 2026
تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

برشلونة
برشلونة
السوبر الإسباني، يلتقي فريق برشلونة مساء اليوم الأربعاء أمام أتلتيك بلباو، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وتستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، منافسات كأس السوبر الإسباني، والتي تضم 4 أندية، وهي برشلونة وأتلتيك بلباو، وريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، باو كوبارسي، جيرارد مارتن، بالدي.

خط الوسط: إريك جارسيا، فرينكي دي يونج، رافينيا، بيدري، لامين يامال.

خط الهجوم: فيران توريس.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو


تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بلباو في السوبر الإسباني في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

نهائي السوبر الإسباني

وسيخوض الفائز من مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، مباراة النهائي، أمام الفائز من مواجهة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.

وكانت تقارير صحفية إسبانية  كشفت عن قيمة الجوائز المرتقبة في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الأربعاء 7 يناير وحتى الأحد 11 من الشهر نفسه.

جوائز كأس السوبر الإسباني 2026

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قرر رفع قيمة الجوائز في بطولة كأس السوبر، حيث زادت من 19 مليون يورو عام 2025 إلى حوالي 23 مليون يورو في العام الحالي.

وأوضحت أنه سيتم توزيع مبلغ قدره 16.3 مليون يورو على الفرق الأربعة المشاركة لتغطية تكاليف السفر فقط، بزيادة عن 14.95 مليون يورو في الموسم الماضي.

ويحصل كل ناد على حصته بناءً على عدد الألقاب التي فاز بها وتاريخه ونسبة المشاهدة التلفزيونية، وبالتالي تختلف المبالغ وفقًا لإنجازات كل فريق، سواءً التاريخية أو الحديثة.

وأفادت بأن قيمة الجائزة التي سيتحصل عليها البطل تُقدر بقيمة مليوني يورو، والوصيف 1.4 مليون يورو، والمركزين الثالث والرابع 800 ألف يورو لكل منهما.

وأشارت إلى أن السوبر الإسباني سيدر 51 مليون يورو للاتحاد الإسباني لكرة القدم، وستُخصص هذه الأموال لتحسين الرياضة، وخاصةً على مستوى القواعد الشعبية، حيث سيخصص 26 مليون يورو للتطوير، وخاصة للدرجات الأولى والثانية والثالثة. 

وتشمل هذه الإيرادات عائدات الرعاية وحقوق البث السمعي البصري، بالإضافة إلى 40 مليون يورو منصوص عليها في العقد المبرم بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم والمملكة العربية السعودية.

