ريال مدريد يطالب الاتحاد الإسباني بهذا الأمر قبل مواجهات السوبر بالسعودية

قدم ريال مدريد الإسباني، طلبا إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قبل مواجهة أتلتيكو مدريد غدًا الخميس في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية.

و أجريت اليوم قرعة دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا، حيث يلاقي ريال مدريد نظيره ألباسيتي، حيث تُقام مباريات دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا في الفترة من 13 إلى 15 يناير.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن جدول المباريات مضغوط بشكل ملحوظ، ومن المتوقع ظهور تعقيدات خاصة فيما يتعلق بموعد مباراة ريال مدريد ضد ألباسيتي في كأس ملك إسبانيا، خاصة في حالة تأهل ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث ستُقام المباراة مساء الأحد 11 يناير، وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يلعب الفريق مباراته في الدوري الإسباني ضد ليفانتي ظهر السبت 17 يناير، بالإضافة إلى ذلك، يجب تحديد موعد مباراة ريال مدريد في دور الـ16 من كأس ملك إسبانيا ضد ألباسيتي، والمقرر إقامتها بين 13 و15 يناير.

وأضاف التقرير أن ما يزيد الأمر تعقيدًا، هو وجود مباراة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 20 يناير، بعد أيام من مباراة ليفانتي، ولهذا السبب تواصل مسئولو الملكي، مع الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم بخصوص جدولة مباريات الفريق.

ووفقًا للتقرير، أعرب الاتحاد الإسباني عن نيته للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، ويتمثل الحل الأمثل في تأجيل موعد إنطلاق مباراة ريال مدريد وليفانتي.

ريال مدريد يفوز على ريال بيتيس في آخر مواجهات الدوري الإسباني

فيما حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره ريال بيتيس بنتيجة 5-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي، على ملعب “سانتياجو برنابيو” ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لموسم 2025-2026.

وسجل جونزالو جارسيا (ثلاثة أهداف) لفريق ريال مدريد في الدقيقة 20 و50 و82، واسيسنو هدف في الدقيقة 56 وفران جارسيا في الدقيقة 90+3.

وسجل هدف ريال بيتيس الوحيد اللاعب خوان هيرنانديز في الدقيقة 66.

وافتقد ريال مدريد خدمات النجم كيليان مبابي أمام ريال بيتيس بعدما تم الإعلان عن إصابته، قبل أيام، بعدما شخصت حالته بكونها التواء في الكاحل.

تشكيل ريال مدريد أمام ريال بيتيس في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، راؤول أسينسيو، أنطونيو روديجر، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا.

وبتلك النتيجة يحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 45 نقطة، أما ريال بيتيس فيتواجد بالمركز السادس برصيد 28 نقطة.

ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة، 49 نقطة.

2. ريال مدريد، 45 نقطة.

3. فياريال، 38 نقطة.

4. أتلتيكو مدريد، 37 نقطة.

5. إسبانيول، 33 نقطة.

6. ريال بيتيس، 28 نقطة.

7. سيلتا فيجو، 26 نقطة.

8. أتلتيك بلباو، 24 نقطة.

9. إلتشي، 22 نقطة.

10. خيتافي، 21 نقطة.

11. إشبيلية، 20 نقطة.

12. أوساسونا، 19 نقطة.

13. رايو فاليكانو، 19 نقطة.

14. ريال مايوركا، 18 نقطة.

15. ألافيس، 18 نقطة.

16. ريال سوسيداد، 17 نقطة.

17. فالنسيا، 16 نقطة.

18. جيرونا، 15 نقطة.

19. ريال أوفييدو، 11 نقطة.

20. ليفانتي، 10 نقاط.

