أخطر من الحرب، الرئيس الصومالي يكشف أهداف إسرائيل في إقليم أرض الصومال

 أرض الصومال، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن مشروع «أرض الصومال» يمثل خطرًا يفوق في تداعياته الحرب التي عاشتها البلاد

 مشروع انفصال أرض الصومال أخطر من الحرب
 

وقال الرئيس الصومالي، في تصريحات لقناة «العربية» باللغة الإنجليزية: إن مشروع انفصال أرض الصومال يهدد وحدة الدولة الصومالية واستقرارها، وأن حكومته ستفعل كل ما يقتضيه الأمر لإحباطه.


وأوضح حسن شيخ محمود، أن مشروع «أرض الصومال» أثبت عمليًا أنه غير قابل للتطبيق أو الاستمرار، مشيرًا إلى أن ما يقف خلفه «أقلية متطرفة» يئست من تحقيق الانفصال، فلجأت إلى طلب دعم خارجي، في محاولة لفرض أمر واقع مرفوض شعبيًا ورسميًا.

 

اتهامات رئيس الصومال بدور إسرائيلي ودعم خارجي


واتهم الرئيس الصومالي إسرائيل بالسعي إلى استغلال ملف أرض الصومال، موضحًا أن هناك محاولات لإقحامها في مخططات إقليمية خطيرة، من بينها إنشاء قاعدة عسكرية قرب الخليج والبحر الأحمر، بما يهدد أمن المنطقة بأكملها. 

وشدد الرئيس الصومالي، على رفض بلاده القاطع لأي محاولات لـ تهجير الفلسطينيين، مؤكدًا: «لا نقبل بتهجير الفلسطينيين إلى أراضينا»، لافتًا إلى أن إسرائيل تسعى لفرض هذا السيناريو بالقوة، سواء عبر الصومال أو من خلال أراضي «أرض الصومال».

الرئيس الصومالي عن أزمة أرض الصومال: الحوار خيارنا لحل الأزمة


وأكد حسن شيخ محمود أن الصومال يفضل الحوار كمسار أساسي لحل مشكلة «أرض الصومال»، بعيدًا عن التصعيد، مع التأكيد في الوقت ذاته على أنه «لا شرعية لصوماليلاند أبدًا»، وأن وحدة الأراضي الصومالية خط أحمر لا يمكن التنازل عنه.


واختتم الرئيس الصومالي تصريحاته بالتحذير من أن أي محاولات لفرض واقع جديد في منطقة القرن الأفريقي، سواء عبر مشاريع انفصالية أو قواعد عسكرية أجنبية، ستفتح الباب أمام توترات إقليمية واسعة، داعيًا المجتمع الدولي إلى احترام سيادة الصومال ووحدة أراضيه.

تسللوا عبر إثيوبيا، رصد مجموعة من الموساد في أرض الصومال يثير الغضب (فيديو)

كيف تنظر أحزاب المعارضة إلى الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال؟

 

 

