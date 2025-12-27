السبت 27 ديسمبر 2025
رئيس الصومال: اعتراف إسرائيل بإقليم صوماليلاند عدوان مكتمل الأركان

اتهم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ"العدوان غير القانوني" وذلك على خلفية اعترافه بإقليم أرض الصومال “صوماليلاند ”.

رئيس الصومال:  قرار إسرائيل بالاعتراف بأرض الصومال عدوان كامل الأركان
 

وكتب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود على منصة التواصل الاجتماعي X: "العدوان الذي شنه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي اعترف فيه بجزء من المنطقة الشمالية للصومال، يتعارض مع القانون الدولي. مشيرا إلى أن التدخل في الشؤون الداخلية للصومال يتعارض مع الأعراف القانونية والدبلوماسية الراسخة".

ردود فعل غاضبة على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال 


وأمس  الجمعة، اعترفت إسرائيل رسميًا بإقليم أرض الصومال. ووقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس الجمهورية المعلنة من جانب واحد، عبد الرحمن محمد عبد الله، إعلانا مشتركا للاعتراف. وبذلك أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف بأرض الصومال.

ورفضت السلطات الصومالية بشكل قاطع "تعدي إسرائيل على سيادة الصومال ووحدة أراضيه ". وأعربت جيبوتي وكينيا وتنزانيا وأوغندا وقطر عن دعمها للصومال.

من جانبها، أعلنت حركة "الشباب"، التي تتخذ من الصومال مقرا لها، اليوم السبت، أنها ستقاتل ضد استخدام إسرائيل لأراضي منطقة "أرض الصومال".

