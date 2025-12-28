رئيس وزراء الصومال: “صوماليلاند” حلقة في مخطط إسرائيلي لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم

18 حجم الخط

أكد حمزة عبدي بري، رئيس وزراء الصومال، أن الحديث المتداول حول استخدام ما يُسمى بـ«أرض الصومال» أو صوماليلاند وجهة محتملة لـ تهجير الفلسطينيين يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشددًا على أنه لا يحق لأي طرف، مهما كانت قوته، أن ينزع شعبًا من أرضه أو يفرض عليه واقعًا قسريًا جديدًا، لأن فلسطين هي الأرض الشرعية لأصحابها، ولهم الحق الكامل في العيش عليها وإقامة دولتهم المستقلة.

نتنياهو يسعى لفرض التهجير القسري عبر اعترافات سياسية مشبوهة



وخلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أشار رئيس وزراء الصومال إلى أن المؤشرات السياسية الراهنة تعكس مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين قسرًا إلى دول أخرى، معتبرًا أن التلويح بالاعتراف بما يسمى «أرض الصومال» يأتي ضمن أدوات الضغط السياسي لتنفيذ هذا المخطط، وهو أمر مرفوض فلسطينيًا وعربيًا وصوماليًا.

الصومال يفتح أبوابه للاختيار الحر ويرفض النقل القهري

وأوضح بري أن الصومال، بحكم انتمائه العربي والإسلامي، يرحب بأي عربي يختار العيش فيه بإرادته الحرة ويعتبره بلده الثاني، إلا أن ذلك يختلف جذريًا عن التهجير القسري أو النقل الإجباري من الوطن الأم، مؤكدًا أن هذا النوع من السياسات مرفوض أخلاقيًا وقانونيًا ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

انتقادات لعلاقات سرية مع إسرائيل دون علم الشعب الصومالي



وانتقد رئيس الوزراء ما وصفه بعلاقات سرية أقامتها قيادة «أرض الصومال» الحالية، ممثلة في عبد الرحمن عِرو، مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن هذه التحركات تمت بعيدًا عن إرادة الشعب الصومالي ودون علم سكان شمال الصومال، وهو ما يُعد تجاوزًا خطيرًا للثوابت الوطنية.

الشعب الصومالي يرفض التطبيع والدستور لا يجيزه

واختتم بري تصريحاته بالتأكيد على أن الإعلان الإسرائيلي عن هذا الاعتراف يمثل خطوة «مخجلة»، موضحًا أن الشعب الصومالي شعب عربي أصيل يرفض جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال، وأن الدستور المعمول به لا يسمح بمثل هذه التصرفات أو الاتفاقات التي تمس السيادة والموقف العربي الثابت من القضية الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.