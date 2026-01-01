تسللوا عبر إثيوبيا، رصد مجموعة من الموساد في أرض الصومال يثير الغضب (فيديو)

18 حجم الخط

إقليم أرض الصومال، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا تكشف وصول عدد من عناصر جهاز الموساد الإسرائيلي إلى مدينة هرجيسا، عاصمة إقليم أرض الصومال، والتي تعد ثاني أكبر مدينة في الصومال، وكان وصولهم غير مُعلن بذريعة الاحتفال برفع علم الاحتلال الإسرائيلي في إقليم أرض الصومال.

تسلل عناصر من الموساد لأرض الصومال

ورصد الناشط والصحفي الصومالي بشير هاشي يوسف وجود عناصر الموساد في إقليم أرض الصومال، وبث مقطع فيديو لهم، قائلًا: “تم رصد عناصر من جهاز الموساد الإسرائيلي داخل مدينة هرجيسا، ثاني أكبر مدينة في الصومال في المناطق الشمالية (أرض الصومال)”.

Israeli Mosad Agencies were spotted inside Hargeysa the second largest city of #Somalia in northern regions (Somaliland) pic.twitter.com/Nd27Up4qxB — Bashir Hashi Yussuf (@BashirHashiysf) December 31, 2025

وأشار الخبير والمحلل السياسي الصومالي ليسكونادي إلى أن عددا من الإسرائيليين يتسللون الآن بشكل غير قانوني إلى الصومال من إثيوبيا، برًا وعبر حدود قرية واجالي.

وأكد المحلل السياسي أن السبب في تسلل الإسرائيليين لأقليم أرض الصومال من إثيوبيا، يعود إلى أنه “لا يمكن لأحد دخول الصومال جوًا، بما في ذلك قرية هرجيسا، التي يحتلها الانفصاليون، دون الحصول مسبقًا على التأشيرة الإلكترونية الفيدرالية من دولة الصومال، والتي يعلم الإسرائيليون أنها مستحيلة”.

وحذر المحلل السياسي الصومالي من دخول الإسرائيليين لأقليم أرض الصومال فقال: “يجب على الصومال الآن إغلاق هذا المعبر الحدودي إلى أجل غير مسمى، لأنه أصبح ملاذًا للمجرمين الذين يحاولون التهرب من القانون للحصول على تأشيرات قانونية”.

The #Israeli in Hargeisa today joined the people of #Somaliland in participating in the celebration of #SomalilandRecognition. pic.twitter.com/QQ7UjlAUQU — MM Somali TV (@MMSomalitv) December 31, 2025

وأثار وجود العديد من الإسرائيليين إلى إقليم أرض الصومال، حالة من الغضب والاستياء بين النشطاء وخاصة الصوماليين، الذين عبروا عن مخاوفهم من انتشار الإسرائيليين داخل الإقليم، بزعم الاحتفال باعتراف نتنياهو بإقليم صوماليلاند كدولة مستقلة، وزرع الانقسام داخل دولة الصومال، بفصل أحد أقاليمها.

تسلل إسرائيليين لأرض الصومال يثير الغضب

وعلق البلوجر الصومالي عبد الرحمن سنوف جود كادا، أحد سكان هرجيسا، فقال: “لا أتأثر عاطفيًا بسهولة، لكنني شعرت بحزن نادر الحدوث أثناء مشاهدة هذا. سيشاهده أهلنا في غزة. هؤلاء إسرائيليون في هرجيسا؛ يُعطون أختًا صومالية علمًا إسرائيليًا يرمز إلى الإبادة الجماعية، وهي تُظهر دعمها لهم أثناء تصويرها. أنا عاجز عن الكلام! يجب أن أطلب من عائلتي بيع المنزل هناك فورًا!”.

I don’t easily get emotional but I felt sadness that i rarely ever feel watching this. Our people in gaza will see this



These are israeli’s in #hargeisa; giving a Somali (Muslim) sister an israeli flag of genocide and she shows support to them while filming her



I’m speechless! pic.twitter.com/L5y515Wypm — عبدالرحمن (@SonofGuudcadde) December 31, 2025

ورد الناشط الصومالي شنوبي شاكور قائلًا: “هؤلاء هم أهلك يا أخي. هذا لا علاقة له بالجالية الصومالية عمومًا. نحن لا نؤيد هذا بأي شكل من الأشكال، وهؤلاء ليسوا منا، ولا يجمعنا بهم شيء. حتى الدين الذي باعوا به مقابل ثناء اليهود. لا تلطخوا سمعتنا بعارهم”.

‼️⚠️Mossad Agents posing as Journalists Almost Stepped on the flag bearing the #Shahada‼️‼️



Mossad agents visited a printing house in Hargeisa, now mass-producing Israeli flags for public display. Yet the so-called Somaliland flag—bearing the Shahada—is placed on a dirty tiled… pic.twitter.com/3G3baXlnci — Yassin (@YassSomali) December 31, 2025

وعلق الناشط الصومالي ياسين قائلًا: “عملاء الموساد متنكرون في زي صحفيين كادوا أن يدوسوا على العلم الذي يحمل الشهادة، زار عملاء الموساد مطبعة في هرجيسا، تُنتج الآن أعلامًا إسرائيلية بكميات كبيرة لعرضها في الأماكن العامة. ومع ذلك، وُضع ما يُسمى بعلم أرض الصومال- الذي يحمل الشهادة - على أرضية متسخة من البلاط. هذا وحده يكشف عن مدى الاحترام الذي يكنونه له”.

وقال الناشط الصومالي جون جوماك: “والله، أفضل ما يمكنك فعله لنا هو تثقيف سكان إقليم أرض الصومال، وأنا أفعل الشيء نفسه مع أصدقائي من قبيلة الإسحاق في الإقليم. الحوار المفتوح يُؤتي ثماره، والله. نحن إخوة في نهاية المطاف، وعلينا أن نُعارض الفساد أينما وجدناه”.

تسلل إسرائيليين لأرض الصومال من إثيوبيا، فيتو



وأكد عدد من النشطاء الصوماليين أن ما ظهر في مقاطع الفيديو والصور يكشف تسلل الإسرائيليين وهم يحملون علم الاحتلال على حدود قرية وجالي، يدخلون أرض الصومال.

وتعتبر الصومال هذا الأمر غير قانوني لعدم اعترافها باستقلال أرض الصومال، لكن أرض الصومال قد تسمح به، ما يؤكد وجود عمليات دخول غير قانونية واسعة النطاق؛ ما أثار ردود فعل غاضبة من الصومال.

