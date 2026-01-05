الرئيس الصومالي: إهانات ترامب مرفوضة ونطالب باحترام الصوماليين في أمريكا

18 حجم الخط

أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصوماليين بـ «القمامة» أمر غير مقبول على الإطلاق، مشددًا على أن الشعب الصومالي يستحق الاحترام، وأن مثل هذه التصريحات تعكس استخفافًا مرفوضًا بالشعوب والدول، ولا تليق بخطاب سياسي مسؤول.

الرئيس الصومالي يعلق على موقف أوضاع الصوماليين في أمريكا

وقال الرئيس الصومالي، في تصريحات لقناة «العربية» باللغة الإنجليزية، إن الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني يجب أن يستمروا في الإقامة هناك، مؤكدًا أنهم جزء فاعل من المجتمع الأمريكي ويسهمون في بنائه اقتصاديًا واجتماعيًا.

القرار الأمريكي بشأن المقيمين الصوماليين غير القانونيين



وأوضح حسن شيخ محمود أن مسألة التعامل مع المقيمين بشكل غير قانوني داخل الولايات المتحدة هي قرار سيادي يعود إلى السلطات الأمريكية وحدها، معربًا في الوقت ذاته عن أمله في أن تُدار هذه الملفات بروح إنسانية تحترم الكرامة الإنسانية والمواثيق الدولية.

وشدد الرئيس الصومالي على أهمية الفصل بين القوانين المنظمة للهجرة وبين الخطاب المسيء للجاليات، داعيًا إلى احترام الصوماليين وغيرهم من المهاجرين، وعدم استخدامهم كورقة سياسية أو خطاب تحريضي، لما لذلك من آثار سلبية على التعايش والاستقرار المجتمعي.

في وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماع مطول لمجلس الوزراء، إنه لا يريد مهاجرين صوماليين في الولايات المتحدة.

ترامب عن المهاجرين الصوماليين: لا نريدهم في بلدنا فليعودوا من حيث أتوا

وأضاف ترامب، إن سكان الدولة الواقعة في شرق إفريقيا والتي مزقتها الحرب يعتمدون كثيرا على شبكة الأمان الاجتماعي الأمريكية ولا يضيفون الكثير للولايات المتحدة.

