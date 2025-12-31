الأربعاء 31 ديسمبر 2025
رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لبناء قواعد عسكرية في "أرض الصومال"

السفير ماجد عبد
السفير ماجد عبد الفتاح، فيتو
قال السفير ماجد عبد الفتاح، رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة، إن إسرائيل تسعى إلى بناء قواعد عسكرية في ما يسمى بأرض الصومال.

وأضاف رئيس بعثة جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة في تصريحات لـ"القاهرة الإخباربة": "هناك حالة رفض دولي لخطوة الاعتراف الإسرائيلي بما يسمى "أرض الصومال".

وأوضح أن القانون الدولي يكفل لدولة الصومال الحق في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها.

وبشأن غزة، قال إنه لا بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في عملية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، لافتًا إلى أن مصر ستستضيف مؤتمرًا دوليًّا لإعادة إعمار القطاع.

وأكد السفير ماجد عبد الفتاح، أنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

