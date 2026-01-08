الخميس 08 يناير 2026
خارج الحدود

هروب عيدروس الزبيدي، الصومال تجري تحقيقات حول استخدام أراضيها فى عملية فرار الفجر

عيدروس الزبيدي، فيتو
عيدروس الزبيدي، فيتو
عيدروس الزبيدي، فتحت وزارة خارجية الصومال اليوم، تحقيقًا فوريًا إثر تقارير واردة تشير إلى وجود استخدام غير مصرح به للمجال الجوي الصومالي، لتسهيل فرار المطلوبين أو تنفيذ العمليات الأحادية دون إذن رسمى من العاصمة "مقديشو" يعد "أمرًا غير مقبول".

 

بيان وزارة الخارجية الصومالية حول هروب عيدروس الزبيدي

  جاء ذلك فى بيان صادر عن وزارة الخارجية الصومالية، في أحدث ردود الفعل الصومالية إزاء المعلومات الاستخبارية السعودية التي كشفت هروب عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، من عدن إلى إقليم أرض الصومال وبعد ذلك إلى أبوظبي بإشراف إماراتي.

وتابعت وزارة الخارجية الصومالية في بيانها المنشور عبر منصة "إكس": "إن كشفنا صحة تقارير استخدام أراضينا لنقل شخصية هاربة فإنه سيشكل خرقًا للترتيبات الثنائية، وانتهاكًا خطيرًا". 

أرض الصومال، فيتو
أرض الصومال، فيتو

وكانت السلطات الصومالية، أكدت في وقت سابق أن موقفها ثابت ومبدئي داعم لسيادة الجمهورية اليمنية ووحدتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، رافضة قطعًا أي محاولات أو تدخلات من شأنها تقويض وحدة اليمن أو المساس بشرعيته الدستورية ومؤسساته الوطنية.

التحالف العربي يكشف مسار رحلة هروب عيدروس الزبيدي

ومع الساعات الأولى لفجر اليوم، كشفت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هرب بعد منتصف ليل يوم 7 يناير من ميناء عدن ليلًا عبر البحر إلى إقليم أرض الصومال في جمهورية الصومال بإشراف دولة جوار خليجية، كما أغلقت الواسطة البحرية التي أقلتهم نظام التعريف، ووصلوا إلى ميناء بربرة في الصومال في حوالي الساعة 12:00 ظهرًا.

واعتادت الصومال التشديد، على أن أمن واستقرار اليمن يشكلان ركيزة أساسية لأمن البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الإفريقي، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الصراع ويعيد لليمن أمنه واستقراره ودوره الطبيعي في محيطه العربي والإقليمي.

المجلس الانتقالي الجنوبي: عيدروس الزبيدي ما زال في عدن

بتهمة الخيانة العظمى، الرئاسي اليمني يسقط عضوية عيدروس الزبيدي ويحيله للنائب العام

 

 

 

