وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يعلن نتائج زيارته السرية إلى إقليم أرض الصومال

الصومال، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر: إن مباحثات مهمة جرت مع رئيس إقليم "أرض الصومال" الانفصالي عبد الرحمن محمد عبد الله، وكبار المسؤولين في إدارته، تناولت سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.

وأضاف وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، أن الطرفين بحثا آليات تطوير العلاقات الدبلوماسية الرسمية بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وزير خارجية الاحتلال: علاقتنا مع أرض الصومال لا تستهدف أي طرف ثالث



وزعم ساعر، أن الاعتراف المتبادل وإقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأرض الصومال ليس موجهًا ضد أي دولة أو طرف ثالث، بل هو خطوة طبيعية لتعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي، وأكد أن هذا الاتفاق يعكس رغبة كلا الجانبين في توسيع آفاق الشراكة بما يشمل التعليم، التكنولوجيا، والطاقة.

خطط إسرائيلية مستقبلية لتبادل الخبرات والمشاريع المشتركة مع أرض الصومال



وفقًا للإعلام العبري، تناولت الزيارة المباحثات أيضًا سبل تطوير التعاون الاقتصادي من خلال المشاريع المشتركة في الزراعة والطاقة والبنية التحتية. ولفت الوزير إلى أن الجانبين ناقشا إمكانية تبادل الخبرات التقنية وإقامة برامج تدريبية مشتركة لدعم الشباب وتمكين الكوادر المحلية.

وأكدت المباحثات على أهمية اتباع دبلوماسية متوازنة تراعي مصالح جميع الأطراف في المنطقة، مع التركيز على الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا جديدًا للتعاون بين دول ومناطق غير معترف بها دوليًا بشكل كامل، مع الحفاظ على علاقات حسن الجوار، وفق زعمه.

وأجرى ساعر، الثلاثاء أول زيارة رسمية إلى هرجيسا، عاصمة صومالي لاند، وذلك بدعوة من رئيس إقليم صومالي لاند، عبد الرحمن محمد عبد الله، وتمت الزيارة بشكل سري، وفق ما أفاد الإعلام العبري.

