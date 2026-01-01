في انتظار رئيس الحكومة!

18 حجم الخط

أيقظني صديقي مبكرا جدا هذا الصباح ليسأل تليفونيا لماذا لم يعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحل الذى وعد به لمشكلة الديون لدينا؟ ثم توالت اتصالات أصدقاء آخرين يسألوننا ذات السؤال؟! ولأننى لا أعرف لماذا مضى يوم الأربعاء آخر أيام عام 2025 دون أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي الحل لمشكلة الديون الذي سيخفف مؤشراتها إلى نحو نصف قرن مضى هداني تفكيرى في أن ألتمس العذر لرئيس الحكومة..

فقلت للجميع صحيح الدكتور مصطفى مدبولي وعد بعلاج ناجح لمشكلة الديون قريبا لكنه لم يحدد موعدا لذلك.. الذي حدد الموعد زميل صحفي يقدم برنامجا تليفزيونيا، بالتالى لا يصح محاسبة رئيس الوزراء على موعد لم يعلنه هو شخصيا، إنما إسألوا زميلنا الصحفي عما قاله وأعلنه، فهو الذي حدد يوم أمس موعدا لقيام الدكتور مصطفى مدبولي بإعلان الحل لمشكلة الديون.



أما مسئولية الدكتور مصطفى مدبولي فهي تتركز في أنه لم يحدد حينما تحدث عنوانا للحل الذى سيقدمه لمشكلة الديون، وترك الناس ومن بينهم الخبراء الاقتصاديين والمصرفيين يضربون أخماسا في أسداس، وأطلقواالعنان للخيال في تصور هذا الحل..

منهم من قال إنه سيتم إسقاط قدر من الديون، ومنهم من قال أنه سيتم استبدال الديون مقابل أصول عامة، ومنهم أيضا من قال إن الحل سيكون محاسبيا إستنادا لمهارة محاسبية!



على كل حال مادام الأمر قد وصل إلى هذا الحد فإنه بات يستدعي إسراع الدكتور مصطفى مدبولي بالإعلان عن الحل الذى يدخره لمشكلة الديون، وأن يعرض هذا الحل لحوار مجتمعي واسع قبل الأخذ به، لآن الديون تتحملها عدة أجيال وليس جيلا واحدا فقط.

