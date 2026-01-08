الخميس 08 يناير 2026
صحة ومرأة

نصائح مهمة لزيادة الوزن بدون أضرار صحية

النحافة
النحافة
زيادة الوزن من الأمور التى تهتم بها بعض الأمهات مع الأطفال وأيضا بعض الفتيات والشباب من مرضى النحافة لأنها تؤثر على مظهرهم وصحتهم.

وعلاج النحافة أمر ضرورى خاصة للأطفال حفاظا على نموهم بشكل صحى، لذا يجب المتابعة مع طبيب مختص للالتزام بنظام صحى لزيادة الوزن.

ويقول الدكتور محمد زهران استشارى التغذية العلاجية، إن زيادة الوزن ليس معناها تناول أي طعام أو ضغط الجسم بكبسولات أو وصفات سريعة لأن الزيادة الخطأ تسبب مضاعفات خطيرة بعدها، وهذا خطأ لأن الهدف الحقيقي هو وزن صحي ثابت وليس رقما على الميزان، فالوزن الصحي يعنى بناء عضلات وزيادة طاقة الجسم مع التوازن، وليس دهونا ومياها وانتفاخا.

وأضاف زهران، أن أهم قاعدة هي زيادة السعرات الحرارية بهدوء، وليس فجأة، أى زيادة وجبة أو اثنان في اليوم، وليس تزويد كميات ضخمة مرة واحدة حتى لا تتأثر المعدة ويحدث نفخة وكسل.

علاج النحافة 
علاج النحافة 

نصائح مهمة لزيادة الوزن بشكل صحى 

وتابع، أن هناك بعض النصائح التى تساعد على زيادة الوزن بشكل صحى وبدون أى أضرار جانبية، منها:-

  • اختيار الطعام هو الأساس، حيث تناول النشويات مثل الأرز والبطاطس والشوفان والعيش البلدي.
  • بروتين يومي ثابت مثل البيض والفراخ واللحم والسمك والبقول.
  • تناول دهون صحية بكميات محدودة مثل زيت الزيتون، والطحينة، والمكسرات، وهذه الأكلات تزيد الوزن بشكل جيد وليس مجرد انتفاخ الجسم.
  • توقيت الطعام مهم جدا، ويجب تناول وجبة إفطار قوية، ووجبة بعد التمرين أو الحركة، وعشاء خفيف لكنه مغذي.
    وسناكس صحي بين الوجبات.
  • وعندما يجد الجسم أن الطعام يدخل بانتظام يبدأ يبني بدلا من أن يخزن عشوائي.
  • يجب العلم أن البروتين عنصر أساسي وبدون بروتين الزيادة تبقى دهونا.
    وليس عضل، لذا وجود بروتين في كل وجبة يجعل الزيادة افضل والقوة أعلى.
  • الحركة مهمة حتى فى حال زيادة الوزن، فتمارين بسيطة أو مقاومة خفيفة تساعد الجسم يوجه الزيادة للعضلات بدلا من الدهون.
  • النوم والمياه جزء من الخطة، لأن قلة النوم تمنع الزيادة وقلة المياه تقلل الشهية والطاقة.
  • يجب البعد عن كبسولات زيادة الوزن، والسكر الزائد والأكل السريع، لأنها تزيد الوزن مؤقتا وغير صحي.

