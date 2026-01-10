بث مباشر، الحلقة 18 من برنامج دولة التلاوة

18 حجم الخط

يواصل برنامج «دولة التلاوة» تقديم نموذج مختلف للمسابقات القرآنية، واضعًا نصب عينيه إعادة هيبة التلاوة وجلالها، واكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية القادرة على الجمع بين جمال الصوت وإتقان أحكام الترتيل والتجويد.

مواعيد العرض والبث المباشر لبرنامج دولة التلاوة على القنوات والمنصات

يُعرض البرنامج أسبوعيًا على شاشات قنوات الحياة وCBC والناس، إلى جانب منصة Watch It، وذلك يومي الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة مساءً، وسط متابعة جماهيرية متزايدة مع كل حلقة جديدة.

إقبال قياسي على مسابقة دولة التلاوة بمشاركة 14 ألف متسابق

شهدت مسابقة «دولة التلاوة» إقبالًا غير مسبوق، حيث شارك في اختبارات برنامج دولة التلاوة أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، في تجربة تعكس الشغف الواسع بحفظ القرآن وتلاوته.

وجرت مراحل الاختيار عبر تصفيات دقيقة أشرفت عليها لجان متخصصة تضم كبار علماء القراءات، لضمان اختيار أفضل الأصوات وأكثرها التزامًا بأحكام التلاوة الصحيحة.

تعاون مؤسسي يعكس قيمة برنامج دولة التلاوة ورسالة القرآن

يُقدَّم البرنامج بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في إطار دعم الدولة للمواهب الدينية الشابة وتعزيز مكانة القرآن الكريم في الوجدان العام.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تجمع بين العلم والصوت والخبرة

تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من القامات الدينية والصوتية البارزة، من بينهم:

الشيخ حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

ضيوف شرف برنامج دولة التلاوة من كبار العلماء والقراء في العالم الإسلامي

وتشهد حلقات البرنامج حضور عدد من ضيوف الشرف من كبار علماء وقراء القرآن الكريم، أبرزهم:

الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية، والدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، إلى جانب القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري إمام مسجد الحسن الثاني.

جوائز تاريخية بقيمة 3.5 مليون جنيه للفائزين في برنامج دولة التلاوة

ويقدّم برنامج «دولة التلاوة» جوائز مالية غير مسبوقة تصل قيمتها إلى 3.5 مليون جنيه، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول في كل من فرع الترتيل وفرع التجويد على مليون جنيه، في خطوة تعكس تقدير البرنامج لأهل القرآن ودعم مسيرتهم.

