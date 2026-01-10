تألّق لافت لمحمد ماهر يشعل أجواء«دولة التلاوة» وسط إشادات من لجنة التحكيم

18 حجم الخط

مسابقة دولة التلاوة، شهد برنامج «دولة التلاوة» لحظة فارقة مع صعود القارئ المتسابق محمد ماهر إلى منصة التلاوة، حيث قدّم أداءً قرآنيًا اتسم بالقوة والسكينة معًا، وجمع بين حسن الصوت ودقة الأحكام، ما لفت انتباه لجنة التحكيم والجمهور على حد سواء.

تألّق المتسابق يفرض حضوره

استطاع محمد ماهر أن يفرض اسمه بين المتسابقين بتلاوة وُصفت بالمميزة، عكست تمكنه من مخارج الحروف وسيطرته على المقامات الصوتية، إلى جانب إحساس عالٍ بالمعنى وروح النص القرآني، وهو ما منحه حضورًا خاصًا داخل المسابقة.

إشادة طه عبد الوهاب بالأداء الصوتي

أثنى الدكتور طه عبد الوهاب على التلاوة، خبير الأصوات والمقامات، مؤكدًا أن المتسابق قدّم أداءً راقيًا، وقال: «أحسنت.. تلاوة مميزة»، مشيرًا إلى جودة الصوت وحسن الانتقال بين المقامات دون تكلف.

حسن عبد النبي: تلاوة منضبطة بلا أخطاء

من جانبه، أكد الشيخ حسن عبد النبي أن التلاوة جاءت جيدة وخالية من الأخطاء، وهو ما يعكس مستوىً متقدمًا من الالتزام بأحكام التجويد، ويؤكد جاهزية المتسابق لمراحل أكثر تقدمًا داخل البرنامج.

طه النعماني: كنت موفقًا وأنا سعيد

واختتم الشيخ طه النعماني تعليقه بالإشادة بالمتسابق قائلًا: «كنت موفقًا، أحسنت وأجدت، وأنا سعيد بما قدمت»، معتبرًا أن هذا الأداء ينسجم مع رسالة «دولة التلاوة» في إحياء جمال التلاوة القرآنية وإبراز الأصوات الواعدة.

دولة التلاوة.. منصة لإحياء روح التلاوة

يواصل برنامج «دولة التلاوة» تقديم نماذج مشرّفة من القرّاء الشباب، مؤكدًا مكانته كمنصة إعلامية ودينية تُعيد للتلاوة هيبتها وروحها، وتفتح الطريق أمام جيل جديد من الأصوات القرآنية المتميزة.

