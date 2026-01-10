كأس عاصمة مصر، المصري يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس عاصمة مصر، انتهى الشوط الأول من مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام المصري البورسعيدي بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس عاصمة مصر

سجل هدف التقدم لصالح المصري اللاعب كريم العراقي في الدقيقة 45

أعلن الجهاز الفني لفريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة، تشكيلة فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام المصري البورسعيدي

دخل فريق كهرباء الإسماعيلية مباراة أمام المصري البورسعيدي بتشكيل مكون من:

فرج شوقي في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع كل من ناحا، سيف الخشاب، كريم يحيى، ومحمد فاروق، بينما يضم خط الوسط حماوي، ماجد هاني، وحسن الشاذلي، في حين يقود الخط الهجومي الثلاثي شيكا، علي سليمان، وإسلام عبد النعيم.

بدلاء كهرباء الإسماعيلية

وعلى مقاعد البدلاء، يتواجد كل من علي الجابري، محمد وسام، مصطفى كشري، الفيومي، يوسف جلال، محمد عبد المنعم، أشرف، كريم الشريف، وماردونا.

تشكيل كهرباء الإسماعيلية

وتقام المباراة ضمن الجولة السادسة من البطولة، وسط ترقب جماهيري لمواجهة تجمع بين فريقين يسعيان لإثبات الذات وتحقيق أفضل النتائج في نسخة تشهد تنافسًا قويًا بين المشاركين.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام كهرباء الإسماعيلية

أعلن نبيل الكوكي المدير الفني لفريق المصري تشكيل فريقه لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، في كأس عاصمة مصر وجاء على النحو التالي:

أحمد وهب في حراسة المرمى، وأمامه في خط الدفاع باهر المحمدي، محمد هاشم، كريم العراقي، وعمرو سعداوي، مع الاعتماد على محمود حمادة وموديستا في وسط الملعب، إلى جانب أحمد علي عامر، بينما يقود الخط الأمامي الثلاثي دغـم، منذر طمين، ومحمد الشامي.

البدلاء

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من عصام ثروت، أحمد منصور، ميدو جابر، عمر الساعي، حسين فيصل، كريم بامبو، أحمد القرموطي، زياد فرج، وعبد الوهاب نادر.

