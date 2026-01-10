أمم أفريقيا، رامي ربيعة يعزز تقدم منتخب مصر بالهدف الثاني في شباك كوت ديفوار

18 حجم الخط

سجل رامي ربيعة هدف منتخب مصر الثاني في شباك منتخب كوت ديفوار في الدقيقة 32 لتصبح النتيجة 0/2 للفراعنة، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب أدرار في مدينة أغادير، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

تشكيل منتخب مصر ضد كوت ديفوار

ضم تشكيل منتخب مصر بقيادة مديره الفني حسام حسن:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش.

تشكيل منتخب كوت ديفوار ضد مصر

ضم تشكيل منتخب كوت ديفوار بقيادة مديره الفني إيمرسي فاي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا.

خط الدفاع: جويلا دوي، جيسلان كونان، كوسونو أوديلون، إيفان نديكا.

خط الوسط: إبراهيم سنجاري، كريست إناو، فرانك كيسي.

خط الهجوم: أماد ديالو، يان ديوماندي، إيفان جويساند.

تاريخ مواجهات منتخب مصر ضد كوت ديفوار

تؤكد مواجهات منتخب مصر السابقة أمام كوت ديفوار تفوقا كاسحا لصالح الفراعنة، حيث التقيا من قبل في 11 مواجهة، فاز خلالها المنتخب الوطني في 8 مواجهات، فيما فازت كوت ديفوار في مباراة واحدة، وتعادلا مرتين.

سجل منتخب مصر 23 هدفا في شباك كوت ديفوار، فيما أحرز منتخب الأفيال 10 أهداف فقط.

نتيجة أخر مواجهة بين مصر وكوت ديفوار

كانت آخر مواجهة جمعت منتخب مصر أمام كوت ديفوار في دور الـ16 بنسخة أمم أفريقيا 2021 وحسمها الفراعنة لصالحهم بركلات الترجيح 5-4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، وكان ذلك بتاريخ 21 يناير على ملعب جابوما بالكاميرون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.