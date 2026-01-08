ضبط 12 شخصًا لاستغلالهم الأطفال في التسول بالقاهرة

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 12 شخصًا (5 رجال و7 سيدات)، 7 منهم لهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

تفاصيل الواقعة

كما تم ضبط 16 حدثًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بالتسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية، وبمواجهتهم أقر المتهمون بممارستهم النشاط الإجرامي.

الإجراءات القانونية وحماية الأطفال:

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتسليم الأطفال لأهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته بإحدى دور الرعاية.

وعلى جانب آخر، اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، بمحافظة الجيزة.

وقام المتهم بمحاولة إخفاء مصدر الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات. وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بحوالي 90 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة، وذلك فى إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية.

