ضبط شخص أطلق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح بانتخابات النواب بالبحيرة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من أنصار أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء.



وتمكن رجال الشرطة من تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة (بندقية آلية).

وأقر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية أثناء الاحتفال، مؤكدًا ارتكابه الواقعة كما وردت في الفيديو، وتم التحفظ على السلاح الناري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

عقوبة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وفقًا للقانون

ووفق المادة (26 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام.

