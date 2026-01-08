الخميس 08 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص أطلق أعيرة نارية احتفالًا بفوز مرشح بانتخابات النواب بالبحيرة

المتهم
المتهم
18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد من أنصار أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بالبحيرة، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء.


وتمكن رجال الشرطة من تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، مقيم بدائرة مركز شرطة الدلنجات، وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة (بندقية آلية).

وأقر المتهم بإطلاق الأعيرة النارية أثناء الاحتفال، مؤكدًا ارتكابه الواقعة كما وردت في الفيديو، وتم التحفظ على السلاح الناري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

  

عقوبة حيازة سلاح ناري بغير ترخيص وفقًا للقانون
ووفق المادة (26 مكررًا) من قانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالسجن المؤبد، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص سلاحًا ناريًا أو أيًا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3، 4) من هذا القانون أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكوناتها، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى.

وإذ وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيًا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص عليه بالمادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 فتكون العقوبة الإعدام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اطلاق اعيرة نارية انتخابات مجلس النواب البحيرة ضبط متهم السلاح الناري مواقع التواصل الاجتماعي النيابة العامة اخبار الحوادث

مواد متعلقة

محاكمة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة المواطنين في الشرابية 3 ديسمبر

إحالة عاطل بتهمة حيازة سلاح ناري وسرقة المواطنين في الشرابية للجنايات

الأمن يكشف ملابسات تهديد محامية بصور سلاح ناري عبر مواقع التواصل

الداخلية تضبط 17 بلطجيا وهاربا من المراقبة و196 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية بالمحافظات
ads

الأكثر قراءة

8 معلومات عن متحف قرّاء القرآن الكريم بمركز مصر الإسلامي بالعاصمة الجديدة (صور)

سعر الخضار اليوم، الطماطم تسجل 15 جنيها بسوق الجملة وانخفاض 3 أصناف منها الفلفل

القاهرة تسجل 25 وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

ليفربول ضيفا ثقيلا على آرسنال في قمة الجولة بالدوري الإنجليزي

شيخ الأزهر يهنئ العلامة أبو موسى بتتويجه بجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام 2026

أخبار مصر: فضيحة مدوية للاعبة تنس مصرية والاتحاد يتبرأ منها، هروب عيدروس إلى الإمارات، خطة ترامب للسيطرة على نفط فنزويلا

الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى برامج الدراسات العليا

تفوق مذهل للميرنجي، أرقام مباريات ريال مدريد وأتلتيكو في جميع المسابقات

خدمات

المزيد

كيف تتقدم بطلب تملك وحدة سكنية إلكترونيًّا؟

الدولار يسجل 448.73 جنيها للبيع ببنك السودان المركزي بتعاملات الخميس

سعر طن الألومنيوم يسجل 3086 دولارا بالسوق العالمي اليوم الخميس

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل كان الإسراء بالروح فقط أم بالجسد؟ اعرف أقوال العلماء

هل يجوز الكذب في السيرة الذاتية للحصول على فرصة عمل؟ أمين الفتوى يجيب

تفسير رؤيا الملابس القديمة في المنام وعلاقتها بالقطيعة بين الأهل والأصدقاء

المزيد
الجريدة الرسمية