ضبط 113 ألف مخالفة مرورية و54 حالة تعاطي خلال 24 ساعة

18 حجم الخط

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على الطرق والمحاور الرئيسية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 113580 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها: السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، وموقف عشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص عدد 1191 سائقًا، وتبين إيجابية 49 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

فيما واصلت الحملات المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 651 مخالفة متنوعة تشمل تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

وجرى فحص 99 سائقًا، وتبين إيجابية 5 حالات لتعاطي المواد المخدرة، وضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 12 حكمًا، مع التحفظ على مركبة مخالفة لقوانين المرور.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتولت الجهات المختصة متابعة التحقيقات.

وكانت قد شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم الخميس، انتظامًا ملحوظًا في حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة والقليوبية، بالتزامن مع انتشار مكثف للخدمات المرورية لمتابعة الحركة والتعامل الفوري مع أي كثافات أو أعطال.

حركة المرور في القاهرة

وسجلت محاور القاهرة الرئيسية سيولة نسبية، خاصة كورنيش النيل، الطريق الدائري، محور 26 يوليو، صلاح سالم، والأوتوستراد، مع ظهور كثافات متوسطة في بعض المناطق المعتادة خلال فترات الذروة، أبرزها ميدان رمسيس، مدينة نصر، ووسط البلد، دون تأثير على الحركة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.